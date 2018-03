Xàtiva acude al Supremo para evitar perder 635.000 euros por la plusvalía de Plaza Mayor

n El Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Xàtiva contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, en octubre, anuló el cobro de 635.000 euros a raíz de la plusvalía liquidada por el consistorio a la empresa promotora del centro comercial Plaza Mayor, Espacio Comercio y Ocio, SA, cuando vendió el complejo a otra mercantil, en 2014.

La demandante impugnó el pago del tributo argumentando que había perdido dinero con la operación, como consecuencia de la depreciación de los terrenos donde, en el año 2000, construyó las instalaciones. El ayuntamiento calculó la plusvalía tomando como referencia una base imponible de 2,9 millones de euros: el precio de venta. La promotora, sin embargo, señala que sufrió una minusvalía de 24 millones con el traspaso del centro comercial a Veracruz Propierties, SL, teniendo en cuenta la inversión total desplegada (incluyendo el coste del suelo, la urbanización y la edificación).

En mayo de 2016, el juzgado de lo contencioso nº6 de València falló a favor de la corporación municipal y consideró ajustadas a derecho las cuatro liquidaciones correspondientes al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana practicadas, tras concluir que la demandante no había acreditado fehacientemente la pérdida de negocio sufrida con las escrituras y pruebas periciales requeridas.

El 24 de octubre de 2017, sin embargo, la sección cuarta del TSJCV revocó la sentencia recurrida por Espacio Comercio y Ocio, SA y anuló el cobro de la plusvalía, apoyándose en la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual no se puede girar el impuesto cuando no se ha producido un incremento de valor en los terrenos cuyo traspaso se grava. Según los magistrados, en la venta del centro comercial no hay base imponible a la que aplicar el gravamen. Para avalar sus tesis, la promotora aportó un informe elaborado por un profesor titular de Derecho Financiero y tributario de la Universitat de València y un estudio sobre el coste de adquisición firmado por el propio administrador de la empresa, que el ayuntamiento pidió invalidar por tratarse de una apreciación de parte. La diputación, que compareció como apelada en el procedimiento, defendió el cobro de la cuantía en función del valor del suelo en el periodo en que se generó el impuesto. Según la institución provincial, las liquidaciones recurridas se ajustaron a la ordenanza municipal de la plusvalía, que la promotora también impugnó.

El Ayuntamiento de Xàtiva presentó su recurso de apelación ante el Tribunal Supremo el 12 de diciembre. La defensa municipal mantiene que la demandante no ha demostrado la minusvaloración aducida y asegura que el fallo del TSJ infringe varios artículos de la Ley de Haciendas Locales. El consistorio sostiene que la doctrina del Constitucional no atañe al caso de Plaza Mayor y no insta a modificar el régimen local del impuesto en los supuestos en los que sí se produce un incremento de valor de los terrenos.



«Interés casacional objetivo»

El auto que emitió el Supremo hace 14 días para admitir el recurso municipal subraya el «interés casacional objetivo» que trasciende del propio caso apelado «para la formación de jurisprudencia que puede afectar a un gran número de situaciones», ante la posible «interpretación y aplicación aparentemente con error de la doctrina» emanada del Constitucional. Para el ayuntamiento, la sentencia del TSJ ofrece una interpretación contradictoria de las normas de derecho estatal y de la Unión Europea respecto a la manifestada por otros órganos jurisdiccionales en sentencias recientes. Como ejemplo se pone un fallo de las secciones 3ª y 4ª del propio TSJ dictaminado en noviembre.

El último auto, que remite las actuaciones a la sección segunda de la sala contenciosa del Alto Tribunal, reconoce que aún no se ha producido «un pronunciamiento del Supremo que establezca un criterio claro» sobre la cuestión controvertida. El órgano judicial con sede en Madrid deberá determinar si, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria, han de anularse las liquidaciones y reconocer el derecho a la devolución de ingresos indebidos en las reclamaciones por plusvalía que están llegando en cascada a la entidad local, «sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica», como defiende la sentencia impugnada del TSJ.