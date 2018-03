Hay Opciones

No es que lo tengamos fácil, pero tenemos nuestras opciones, y lo escribo muy serio. Tal vez sea porque dificultades las tenemos todas; tal vez sea porque hay «favoritos»; tal vez sea porque, evidentemente, hay plantillas más completas; tal vez sea porque no tenemos la presión de otros; tal vez sea por ese ADN del que habla en ocasiones Jero López; tal vez sea porque, en definitiva, el fútbol no es ciencia exacta y porque siempre da oportunidades a cualquier equipo; tal vez sea porque por justicia divina nos corresponda alguna alegría después de tantas penas?sea por lo que sea, insisto, tenemos nuestras opciones.

El partido de este domingo ante el Rayo Ibense es una final. No estoy utilizando un tópico. Una victoria nos permitirá afrontar los cuatro siguientes partidos ante rivales directos, o que luchan por el ascenso, dependiendo de nosotros, no teniendo que ir a la desesperada. El único equipo con el que no nos enfrentamos es la Nucía, que por cierto da síntomas de agotamiento. Jugaremos contra Eldense y Torre Levante, también con Castellón y Levante B.

Y de fácil nada, empezando por este próximo partido. Ya lo sería contando con todos. Lo es más porque, en principio, no contaremos ni con Paco, ni con Escobar, ni con Moscardó, ni con Belda; así que toca confiar en los que sí que pueden jugar.

Y si acabamos cuartos, no descarto nada. El año pasado no jugamos bien ni llegamos bien a la promoción pese a una gran liga. Tal vez ahora lleguemos de manera distinta, y asumiendo desde el principio que serán seis partidos, tal vez tengamos más suerte en el sorteo, tal vez acertemos en los penaltis? Bueno? ¡tal vez!