Xàtiva mejorará la Plaça de Sant Agustí y el acceso al conservatorio con una inversión de más de 21.000 ?

El Ayuntamiento de Xàtiva reformará la Plaça de Sant Agustí con la intención de mejorar el acceso al Conservatorio. Las obras, con un periodo estimado de dos meses, supondrán una inversión de 21.000 euros. La actuación permitirá dar una nueva solución a la disposición del arbolado, además de la ampliación del área destinada al uso peatonal, y no solo al tránsito de personas, sino también al espacio en el acceso a la instalación docente y cultural. La mejora responde a que el viario frente al antiguo convento de Sant Agustí no reúnen las condiciones adecuadas para el mejor uso de las personas que transitan por él ni para el acceso al centro. Además, las especies vegetales plantadas en los alcorques no son las que se proyectaron inicialmente, por lo que sus raíces han causado problemas en el pavimento de las aceras.

Las obras del proyecto contemplan en primer lugar la eliminación de los árboles actuales, que han provocado problemas en el suelo. Además, se realizará el levantamiento de los bordillos de piedra natural, la demolición de la base de hormigón y la ampliación de la acera, que a partir de ahora ocupará la mayor parte de la superficie destinada a los aparcamientos. También se trasladarán las columnas de alumbrado.

La concejala de Medi Ambient, Pilar Gimeno, manifestó que la intervención «es necesaria dado el tamaño de los árboles que se encuentran plantados en la acera, lo que suponía que ésta estuviera levantada y fuera de los alcorques». Gimeno destacó la coordinación con Urbanisme para realizar la obra.