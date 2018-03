Maria Juan estrena nuevo espectáculo de «Mariua» en Ontinyent

n La actriz ontinyentina Maria Juan estrena nuevo espectáculo, He tornat. (Noves històries de Mariua, que se presenta este viernes (Teatre Echegaray, 20 horas) en Ontinyent dentro del Festival Fes la Mona, que la capital de la Vall d'Albaida acoge en las vacaciones de Semana Santa y Pascua. La obra de teatro de Maria Juan, para la que se pueden adquirir entradas anticipadas por 10 euros en la web de Caixa Ontinyent, es cabeza de cartel del festival de humor que arranca este jueves a las 22:30 en la Sala Almàssera, con la actuación del cómico Txabi Franquesa (el Club de la Comedia). El viernes habrá una matinal infantil, a las 11 horas en la plaza Santo Domingo, con una ludoteca de juegos tradicionales, un espectáculo de clown con Galahad Torró, y una jam session con músicos locales. El festival está organizado por la cooperativa Sinèrgies Serveis Culturals.



Festival Diània con Auxili y Zoo

En la oferta de actividades de Ontinyent para Semana Santa y Pascua destaca también el Festival Diània, que regresa después de dos años sin celebrarse, y lo hace con Auxili, que presentará su nuevo disco Tresors; Zoo; Xavi Sarrià; Iseo & Dodosound with the Mousehunters; The Dance Crashers; Zerokoma i La Ranamanca. Un cartel que espera reunir a más de 3.000 personas en el Recinte Firal el próximo 31 de marzo. Las entradas anticipadas a 15 euros se pueden comprar en la web del festival.

Ontinyent ofrecerá también cuatro rutas turísticas para estos días festivos: la Ruta de les Xumeneres (30 de marzo); Ruta Senderista y taller de herbero (1 abril); Ruta dels Refugis Antiaeris (2 abril); y Ruta Cicloturística Pedalejant Ontinyent (8 abril). También habrá espacio para el deporte y los campos de la Puríssima acogerán 4 trofeos de fútbol base: el XVIII Trofeu Aleví Nacional Ciutat d'Ontinyent; el VIII Trofeu Aleví Provincial FEBO; el XV Trofeu Benjamí; y el VIII Trofeu Prebenjamí Paquito Llopis. Las actividades fueron presentadas por los ediles Óscar Borrell y Pablo Úbeda, Adrià Llin de Sinèrgies y Rafael Arcos de la Fundació Esport Base Ontinyent. Esperan reunir más de 5.000 asistentes en el conjunto de las actividades.