Márquez: «Esta imagen no es digna de un club con 87 años de historia»

n La dura derrota del Ontinyent ante el colista, Deportivo Aragón, por 0-5 ha provocado una marejada parroquiana que ha salpicado a muchos referentes del club. Tras el ridículo ante el filial zaragocista, los protagonistas no tardaron en pedir disculpas por la imagen ofrecida. El primero de ellos el presidente del club, Adrián Márquez, quien a través de su cuenta de Twitter cargó contra el pésimo espectáculo de sus jugadores. «No hay adjetivos para calificar lo que ha ocurrido hoy. En la parte que me toca, pido disculpas a la afición por lo visto en el campo. Esta imagen no es digna de un club con 87 años de historia». El máximo mandatario tras Rodney Meaker sufrió mucho durante el encuentro, hasta el punto que terminó por marcharse del palco ante el sometimiento en el luminoso del conjunto de César Láinez al Ontinyent.

En el punto de mira, Vicente Parras y sus jugadores. El entrenador del Ontinyent estuvo en la diana del aficionado al que acusan falta de valentía con un once con tres de los cuatro delanteros en el banquillo. Precisamente, el míster del Ontinyent también se mostró triste e indignado por el resultado y por la cara decepcionante de sus jugadores ante el peor equipo del grupo III. «Estamos todos bastante jodidos, lo sucedido no tiene nombre. Hay que pedir perdón a la afición, hemos sido bastante fiables a lo largo de la temporada, pero lo que se ha visto ante el Zaragoza no se puede permitir. El primero que asume responsabilidades soy yo porque cinco en casa ante el colista no es cualquier cosa. Con el 0 a 2 no puedes bajar los brazos, puedes perder por más pero en el campo se debe ver otra cosa. Igual que a todos nos gusta salir ovacionados cuando nos clasificamos para la final de la Copa, ahora toca apechugar».

El técnico ilicitano dio un paso adelante a la hora de asumir culpas en un ejercicio de autocrítica centrado en la falta de reacción con el 0 a 2. «Cuando hemos encajado el segundo tanto, debía haber metido a dos tanques arriba, pero no he podido desde el principio porque sabía que si el rival nos quitaba el balón, nos podía hacer daño y hemos optado por darle el campo. Con el gol en el minuto 1 todo se ha ido al carajo. Otro error mío fue no sustituir a Russo por la tarjeta amarilla», reconoce Parras.

En definitiva, un palizón difícil de asimilar cuyo aluvión de críticas también alcanzó a parte del aficionado ontinyentí el cual, quince minutos antes de bajar el telón a la goleada aragonesa, se marchó del campo del Clariano, una actitud censurada por otra parte de simpatizantes del equipo blanquinegro, argumentando que es precisamente en los malos momentos cuando el futbolista más necesita el calor de su gente y lo último que necesita son pitos y soledad.