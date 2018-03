Las chicas de la Font caen goleadas ante el Alcoyano

n El equipo femenino de la Font de la Figuera fue el único de los equipos de las comarcas que jugó la pasada jornada, y las chicas de la Font cayeron goleadas por 1-6 ante el Alcoyano. Las visitantes dominaron la primera parte y se colocaban con una ventaja de 0-6 al descanso. Nada más arrancar la segunda parte, Rita Ribera recortaba distancias para la Font, pero las visitantes se cerraron en defensa, impidiendo más goles de las locales. Por su parte, el partido que tenía que disputarse en Oliva entre el equipo local y el Sport Base Ontinyent fue suspendido por el fuerte viento. El At. Vallada, que recibía al At. Càrcer, tampoco jugó por no disponer de las jugadoras suficientes para afrontar el partido, a causa de las lesiones que afectan al equipo de la Costera.