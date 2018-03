Una obra que costaba inicialmente 7,3 millones y que se encareció en 1,6 más

En 2006, el Ayuntamiento de Xàtiva adjudicó a Acciona la construcción de la Ciutat de l'Esport por 7,73 millones de euros. En 2010, el consistorio autorizó un modificado por un importe de 1,6 millones adicionale. En 2011, el mismo año e la inauguración, la direcciónf acultativa de la obras (externalizadas a la mercantil Idom ingeniería, SA), encargó a la constructora una serie de obras no contempladas ni en el presupuesot original ni en su modificado, relativas a tareas de asfaltado, pavimentación o señalización. La mercantil también reclamaba 475.667 euros por este proyecto complementario y otros 63.000 euros correspondientes a la adecuuación de una zona de equipamiento parp juegos. En la anterior sentencia de hace dos años, dictada por el juzgado de lo contencioso nº6 de Valènci, el juez José Ignacio Chirivella puso en tela de juicio la "buena fe" de Acciona y rechazó estas dos últimas demandas, subrayando que la firma ejecutó obras que no fueron aprobadas por el ayuntamiento al no haberse tramitado edxpediente alguno ni haber tenido en cuenta precios contradictorios.

En cambio, sí que reconoció a la empresa el cobro de 670.021 euros por una erie de obras sin autorización municipal, al margen del presupuesto, que aparecen recoidas en la certificación finald el contrato después de que las mediciones practicadas por la direección facultativa afloraran nuevos sobrecostes. Los técnicos municipales achacaron estas intervenciones fuera del proyecto a merasimpresiones.

La dirección facultativa emitió dos informes en 2012 y 2013 que derivaronlas responsabilidades al ayuntamiento y atribuyeron los exceos de obra a nuevas neceidades municipales cuya ejecución era absolutamente necesaria.