Una dependiente denuncia la «desatención» de Igualtat por no revisar su caso

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives sigue sin revisar el caso de una gran dependiente de la Llosa de Ranes, sometida a cuatro operaciones de corazón y que necesita la ayuda de otra persona para la asistencia diaria. Así lo ha denunciado Consuelo Ramón, la afectada, que critica que la conselleria de Mónica Oltra le anunció hace meses la revisión de su expediente, pero aún no lo ha cumplido. La enferma expone que su salud va «empeorando» y denuncia la «desatención y el desinterés» del departamento autonómico a valorar su situación.

Consuelo Ramón arrastra problemas del corazón por los que ha sido sometida a cuatro operaciones. Primero le colocaron un catéter y le cambiaron dos válvulas. Esta renovación de válvulas presentó algunos problemas y un mes y medio después fue sometida a una segunda intervención, a corazón abierto. La tercera vez que pasó por el quirófano fue debido a una trombosis en una válvula, y posteriormente nuevos problemas cardíacos la obligaron a una cuarta operación.

Con todo este historial médico, la vecina de la Llosa de Ranes tenía reconocido un grado de invalidez del 76 % y percibía una pensión no contributiva, que resultaba vital para su subsistencia y la de su familia. Pero en abril del año pasado, una resolución de la Conselleria d'Igualtat le rebajaba un 25 % el grado de discapacidad que tenía reconocido „y avalado por informes médicos„, dejándola sin la invalidez ni la pensión que percibía. Consuelo Ramón ha solicitado en diversas ocasiones desde abril del año pasado la revisión de su expediente, aportando informes de los tribunales médicos, que en cada revisión que ha pasado „desde hace siete años„ siempre han aceptado la enfermedad que padece y avalado la discapacidad. Consuelo ha explicado a Levante-EMV que «he estado cuatro meses llamando a un teléfono que me dieron para pedir la revisión y cuando por fin me lo cogen, después de cuatro meses, me dicen que están revisando casos de 2016 y no me dan ninguna solución», reprochaba. La afectada recrimina que «llevo un año pidiendo la revisión y no hacen nada». En noviembre pasado la conselleria anunció que revisaría su expediente «pero pasan los meses y todavía no han hecho nada», asegura.

La Conselleria d'Igualtat retrasa la revisión de su expediente y de la valoración que le devolvería el grado de invalidez que ya tenía reconocido, y con ello la pensión no contributiva que recibía. La enferma asegura sentirse «abandonada» y «desatendida», y reclama una solución «urgente, porque no puedo seguir así. Necesito la ayuda para vivir», reclama.

Fuentes de la conselleria, preguntada ayer por este diario por la situación del expediente de Consuelo Ramón, señalaron que iban a comprobar el estado en el que se encontraba el caso, aunque no especificaron la situación de la valoración de la enferma, ni cuándo podría efectuarse la misma. Consuelo asegura que cada día que pasa sin que revisen su expediente resulta trascendental para el empeoramiento de su salud.