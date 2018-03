Parras: «Vamos a sorprender al Peralada»

Después de la tormenta del pasado sábado, llega una nueva cita con la liga que puede despejar los nubarrones o por el contrario puede generar un tornado que arrase con la confianza del aficionado ontinyentí. Por ello, los dos días de entrenamiento tras la debacle en El Clariano han servido para poner sobre la mesa, sin tapujos ni censuras, las opiniones de los jugadores. Todos ellos han coincidido que no se puede repetir una imagen como la ofrecida ante el Deportivo Aragón. «Hemos analizado las causas de los últimos resultados, en especial lo del sábado, para poner las soluciones en los entrenamientos. Se ha hablado sin paños calientes y todo el mundo está de acuerdo en que la imagen tras el tercer gol no se puede volver a repetir», confiesa el técnico, Vicente Parras.

Todo ello ha traído consigo sesiones preparatorias donde se ha visto intensidad y ganas de cambio por lo acontecido ante el filial zaragocista. Emociones que deben servir de acicate para los futbolistas blanquinegros que necesitan sumar tres o cuatro puntos para remar tranquilos y de esta manera no sentir el aliento de los equipos que luchan por no descender. «Se ha visto un trabajo rabioso, muy centrado en recuperar nuestros puntos fuertes. El equipo ha hecho autocrítica y acepta los reproches sin poner excusas y ha trabajado para retomar la línea», apunta el entrenador alicantino.

Una forma de sentir a puertas de una nueva jornada en la que el conjunto valldalbaidí ha tirado de kilómetros para desplazarse a tierras gerundenses. Hoy le espera el Peralada-Girona B, filial del conjunto de Primera y que atraviesa un momento dulce de resultados, con cinco jornadas consecutivas sin perder, con cuatro triunfos en su haber. «Están en su mejor momento de la temporada, con individualidades importantes y gran trabajo colectivo. Vamos a sorprenderles porque esperan a un equipo en horas bajas y se van a encontrar un grupo con ganas de reivindicarse», matiza un Vicente Parras que intenta motivar a sus futbolistas con su discurso.

Un encuentro para el cual el Ontinyent no podrá contar con Zarzo, en la fase final de su lesión. Tampoco estarán los sancionados Rubio y Russo, y se queda en casa Álvaro Sánchez por decisión técnica, quien parece haber pagado los platos rotos del pasado sábado. Anaba y Julen viajan con el equipo pero no están al 100 %. El duelo entre catalanes y valencianos arrancará esta tarde a las 16.30 horas y estará dirigido por el aragonés Marcos Latorre Gracia con el que el Ontinyent no conoce la derrota.