Igualtat asegura que incluirá la patología cardiaca de la enferma de la Llosa de Ranes en la próxima revisión

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha asegurado que en la próxima revisión del expediente de la dependiente de la Llosa de Ranes Consuelo Ramón se tendrán en cuenta sus problemas cardiacos. La enferma ha denunciado la «desatención» del departamento que dirige la consellera Mónica Oltra, al que reclama desde hace un año que revise su caso, después de que le rebajaran un 25 % su grado de discapacidad y le retiraran la prestación no contributiva que percibía, y que resulta vital para su subsistencia. La conselleria ha explicado que cuando se le realizó la última valoración no existía la patología cardiaca que presenta Consuelo, que ha sido sometida a cuatro operaciones de corazón. Igualtat ha asegurado a este diario que en la próxima revisión del caso, con los nuevos informes aportados por Consuelo por el agravamiento de sus salud, se tendrá en cuenta esta patología, aunque no precisó cuando se llevaría a cabo esa nueva valoración a la enferma de la Llosa de Ranes. La conselleria tiene que hacer frente a la revisión de muchos casos y recuerdan que en los presupuestos de 2018 hay una partida para incrementar la plantilla de personal para reforzar los centros de valoración de discapacidad con 21 personas más.