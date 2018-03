Ontinyent prohíbe acceder al Pou Clar con comida para así proteger el paraje

Ontinyent prohibirá acceder al paraje natural del Pou Clar con comida durante los meses de verano. El pleno municipal del pasado miércoles aprobó la modificación de la ordenanza que regula el uso del paraje en las Normes de Protección del Paratge Natural del Pou Clar, enmendando los artículos 9 y 13 de esta ordenanza para prohibir la entrada de alimentos entre los meses de junio a septiembre, ambos incluidos, a la zona, con el objetivo de aumentar la protección del paraje, precisamente en el periodo de mayor afluencia al área. Además, también se prohíbe, en este caso de manera permanente, durante todo el año, el acceso con bebidas alcohólicas y botellas de vidrio, por el «peligro que supone para la seguridad» del paraje y la «prevención de incendios forestales», según explicó en el pleno el concejal de Territori, Jaime Peris.

La modificación de las normas de uso del Pou Clar, con la prohibición de la entrada con comida, bebidas alcohólicas y botellas de vidrio responde a la petición expresa formulada por la asociación Amics del Pou Clar, un colectivo que vela por la protección y mantenimiento del paraje natural. La medida restrictiva también trata de dar solución a uno de los problemas planteados por la ciudadanía en la encuesta ciudadana que el Ayuntamiento de Ontinyent realizó sobre el Pou Clar meses atrás, y en la que los vecinos destacaban como principales problemas el riesgo de incendios (19 %) y la suciedad en el espacio protegido (13 %). Otro de los inconvenientes planteados por la ciudadanía fue la «excesiva demanda de uso» del Pou Clar, algo que preocupaba al 47 % de los consultados en la encuesta.

Por todo ello, el pleno del ayuntamiento aprobaba el pasado miércoles la modificación de los artículos 9 y 13 de la ordenanza. Unos artículos que regulan los usos y actividades prohibidos en el ámbito del paraje, concretamente en el apartado que prohíbe la práctica del picnic, excepto en la zona de Galindo. Peris señaló que «había diferentes problemas de interpretación por la definición de picnic, lo que se intentó solucionar con diferentes instrucciones para aclarar lo que se permitía hacer y lo que no. No obstante, al ser un concepto muy amplio y ambiguo, ni los usuarios del paraje ni los vigilantes tenían claras las normas». La nueva restricción elimina cualquier duda o interpretación, con una redacción «más restrictiva, pero también más clara», expone el edil. Así, la modificación introduce un ámbito temporal a la prohibición de comer „de junio a septiembre, el periodo de mayor afluencia al paraje y cuando más se producen las conductas que pueden afectar negativamente al paraje, remarcan„, mientras que el resto del año no quedará prohibido comer en el paraje. La prohibición de bebidas y botellas de vidrio no tendrá ámbito temporal, será permanente.

Aval del Consell de Medi Ambient

Jaime Peris afirmó que la modificación de la ordenanza es «una propuesta respaldada por el Consell de Medi Ambient y con la que queremos resolver los problemas que había en la anterior regulación», incidía el edil de Territori.