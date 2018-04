Bandera presagia que el Pontevedra «va a sufrir» en el Clariano en la Copa

Semana histórica para el Ontinyent con el partido de ida de la final de la Copa RFEF. Se aparca unos días la liga para centrarse en una competición no deseada en su inicio, pero que con el paso de las eliminatorias, se ha hecho un hueco entre las prioridades tanto del club como de los jugadores, alguno de los cuales han encontrado en este campeonato los minutos que no dispone en el ejercicio liguero.

Uno de ellos es David Bandera. El jugador de León se ha familiarizado con el torneo del KO, con oportunidades de las que no ha gozado en liga. Aun así, David Bandera fue triste protagonista en el choque ante el Betis B con una lesión en el partido de ida que le provocó una herida muy impactante en la pierna cuya instantánea se paseó por los principales rotativos españoles. Por ese motivo, el ex del Racing de Ferrol tiene mono de copa. «Fue un palo para mí porque era mi competición, ya que realmente donde más minutos estoy teniendo es en copa y he tenido que descansar. Ahora, estoy con muchas ganas de volver y resarcirme de ese día», confiesa Bandera.

Una final a doble partido por lo que la consigna está muy clara; romper pronto la lata para cimentar un buen resultado que permita viajar a Pasarón con muchas opciones. «Es una final a doble partido, hay que jugar con eso por lo que no nos podemos ir del partido.En el Clariano, el Pontevedra va a sufrir. Yo he jugado en el grupo 1 y están acostumbrados a jugar en césped natural. Todo ello, unido a un viaje largo, les va a pasar factura. Si salimos enchufados desde el inicio, podemos ponernos por delante. En caso contrario, deberemos madurar el partido con tranquilidad», apuesta el futbolista blanquinegro.



Apoyo de la afición

Desde la plantilla del Ontinyent se confía en el apoyo del aficionado local, del cual se espera acuda en masa al estadio Municipal El Clariano. El mediocentro leonés del Ontinyent desea a los simpatizantes que se den cita mañana miércoles en el estadio ontinyentí «que disfruten de un partido bonito, como el del día del Betis porque se vive de otra manera. Por el equipo no va a ser, nos lo vamos a dejar todo», avisa un David Bandera que espera ser protagonista de esta final y poder reencontrarse con el gol, como ya hizo ante el Cartagena B y el Villarrobledo.