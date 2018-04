El cine club Utiye proyecta hasta el próximo jueves la película Call me by your name, de Luca Guadagnino, una conmovedora cinta que muestra la historia de amor entre un chico de 17 años que se enamora del ayudante treintañero de su padre. La película está ambientada en el verano de 1983. Los pases previstos hoy, mañana y el jueves son a las 20 y a las 22.30 horas.