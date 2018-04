«El paciente estaba enfermo, pero podía haber fallecido dignamente»

? Los hijos de Juan Luis Montón inciden en la falta de respuesta de la administración a las instancias presentadas de forma previa a la demanda por la vía contenciosa que ha terminado resolviéndose a su favor después de más de 4 años de lucha. «En otras comunidades, en un año se resuelven las reclamaciones, pero en la valenciana hasta que pasa un año y tres meses no puedes ir a los juzgados», señala Javier Bruna, abogado que defendió el caso a través de la asociación El Defensor del Paciente. Bruna ve «inadmisible» que, pese a reconocerse la negligencia sanitaria, la conselleria se escude en el estado avanzado de enfermedad del paciente para concluir «que no ha pasado nada». «Es algo muy común y una sinvergonzonería: el paciente puede sufrir una enfermedad de base grave, pero tiene derecho a morir dignamente y sin sufrimiento, no ahogado y sin que le ayuden», profundiza. Los hijos de Juan Luis comenzaron poniendo una queja. «Te llenan de papeles y te ponen dificultades para que te quedes quieto. Contestan que tomarán medidas para que no vuelva a pasar, pero es una respuesta estándar que no va a ningún sitio. Al final, te abocan a los tribunales», denuncian.