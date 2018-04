Cartell femení per al Música i Lletra de Xàtiva amb El Diluvi per al concert de presentació

Al Festival Música i Lletra-Xàtiva Cançó d'Autor de 2018 (MiL) cantaran Eva Dénia, Lu Rois, Alidé Sans, Gem i Meritxell Gené al costat de Pau Alabajos, Joan Miquel Oliver i Alessio Arena. Elles guanyen cinc a tres, en un festival menut en format, «però ric en qualitat i idees, varietat d'estils de la música d'autor i veus de tot el país, cantant en diverses llengües i portant emocions per a tots els gustos», explicaren ahir els organitzadors. Guanyen elles perquè aquesta ha estat la voluntat del director artístic, el músic i activista cultural Feliu Ventura, i del regidor del Gran Teatre de l'Ajuntament de Xàtiva, Alfred Boluda. Com diu el lema de l'edició d'enguany, Sense les dones no hi ha festivals! I l'organització s'ho ha agafat al peu de la lletra.

El jurat del certamen de joves cantautors i cantautores del festival serà enguany íntegrament femení: cinc dones del món de la cultura xativina decidiran els guanyadors no editats. «El Música i Lletra es consolida com el festival de música d'autor de referència i més cuidat en terres valencianes: un festival públic de totes i per a totes, amb ànima feminista que l'any passat el cartell ja mostrava paritat; de preus assequibles i com a marca de la casa, que garanteix condicions laborals dignes per a tots els artistes que hi participen», van destacar ahir en la doble presentació del festival: a Xàtiva i a aValència.



Cultura i transformació social

A més, el festival també ha treballat per incloure diverses associacions i entitats socials de Xàtiva en tasques del projecte, com el repartiment de cartells i flyers a la comarca o altres gestions. El cartell d'enguany és una il·lustració del dissenyador xativí Xavi Sellés. Com explicà el regidor del Gran Teatre de Xàtiva, Alfred Boluda, «hem volgut desbordar l'acció institucional, creant espais de gestió comunitària i participació en l'acció cultural», segons digué ahir el regidor. «La cançó d'autor retorna a la ciutat allò que la ciutat aporta a la cançó d'autor: la cultura com a element de transformació social», va afegir Feliu Ventura.

El Diluvi actuarà al concert gratuït de presentació del festival que tindrà lloc el primer cap de setmana, 12 de maig, i que s'ha volgut fer coincidir en temps i espai amb la II Trobada de Muixerangues «perquè la cançó d'autor, la festa i la tradició van de la mà». En el marc de la festa de presentació se celebrarà també el MiL. II Certamen de Joves Cantautors, una secció del festival que l'organització va estrenar amb molt d'èxit l'any passat. El guanyador de 2017, el borriolenc Marc Damontagne, també cantarà. L'edició de 2018 constarà de cinc dies amb nou grans concerts els dissabtes entre el 12 de maig i el 9 de juny a Xàtiva. El MiL es consolida com el festival de cantautors de referència al territori amb més de 2.000 espectadors l'any passat.