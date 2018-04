ruedas de prensa más bien de propaganda

Esta práctica de las llamadas ruedas de prensa que se sitúa originariamente en Estados Unidos, allá por 1913 e iniciada por el presidente Woodrow Wilson, en nuestro país empieza a extenderse con la llegada de la democracia constitucional de 1978. Y si nos atenemos a nuestro ámbito comarcal, comienza a desarrollarse, si fa no fa, hace unas tres décadas con la floración de medios locales y comarcales de comunicación.

Las ruedas de prensa suelen consistir en convocar a periodistas de distintos medios para transmitir una noticia, que para el caso nos vamos a ceñir al Ayuntamiento de Ontinyent, que es el que, a nivel de la Vall, acapara, con suma diferencia, la mayor parte de las convocatorias periodísticas. Y aunque es una práctica extendida, digo la de que los periodistas pueden participar con preguntas a lo largo de la presentaciones, no es lo que suele ocurrir en las de Ontinyent, donde la menguada tropa informadora suele asistir a esas ruedas de prensa como oyente, sin formular preguntas que incomoden al político de turno. Las razones suelen ser prolijas, aunque conviene enumerar la complejidad que representa hacer periodismo de proximidad, ese que depende de frágiles empresas de comunicación en lo económico. A lo que se une la falta de periodistas curtidos e independientes. El resultado ya se lo pueden imaginar.

Y aunque se dice que «una rueda de prensa sólo debería convocarse cuando merezca la pena» y para el resto de noticias municipales debería bastar con una nota de prensa a los medios de comunicación, el día a día evidencia que, a veces, se convoca a los medios para asuntos de lo más banales. Son citas que, por lo general, se ubican en las dependencias del ayuntamiento o en el exterior, dígase en cualquier punto de la ciudad y "a pie de obra" del objeto de la convocatoria.

Como muestra, un botón: la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 14 de marzo en la confluencia de las calles Pintor Segrelles y Salvador Tormo para presentar las obras que se están acometiendo en un tramo de la calle como asunto. Como vocalistas del anuncio acudían Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; Jaime Peris, regidor coordinador de Territori y Pablo Úbeda, regidor coordinador de Política Econòmica. Amén del cortejo, formado por los portavoces del resto de grupos municipales, con su respectiva secretaria-o de grupo; el secretario del batle, constructor y representantes vecinales. El contenido: garbellar aigua en forma de meros datos técnicos como el presupuesto de licitación, 277.000 euros, o el plazo de ejecución, previsto en cinco meses. El resto, como suele acontecer, fuegos artificiales y fotos, muchas fotos; que no falten. Y declaraciones a las televisiones y las emisoras de radio con toda comodidad. Porque una auténtica noticia, no lo olviden, es contar algo que alguien desearía que no se sepa. Todo lo demás es propaganda.



La convocatoria continuada

Las convocatorias ontinyentinas, pese a lo insustanciales que resultan en muchas ocasiones, se siguen sin despachar en una breve nota de prensa, que sería lo suyo. De su uso y abuso dan cuenta las convocatorias diarias que se realizan, y que muchas veces se duplican o triplican el mismo día. No cabe olvidar que el máximo responsable en este asunto cumple el refrán: «Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió». El camino informativo por el que transita el batle actual ya fue andado, y recreado con vehemencia, por su antecesora en el cargo, la popular Lina Insa.