La AVL y Ontinyent editan un cómic que explica la tradición del Asguinaldo de la Purísima

La Sala Gomis de Ontinyent acogerá el próximo día 19 la presentación pública del cómic que explica el Asguinaldo de la Purísima, una tradición instaurada en 1667 para recaudar fondos con los que sufragar los gastos de las fiestas en honor a la patrona de la ciudad, la Purísima Concepción. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Ontinyent y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que cuenta con la colaboración de la Diputación de Valencia, y por la que se ha elaborado un cómic con dibujos de Jesús Huguet sobre un guión de Rafael Gandía, estudioso de las fiestas y tradiciones locales y miembro de la junta de fiestas de la Purísima. Del cómic se ha previsto una tirada inicial de 3.000 ejemplares para ser distribuidos principalmente entre los escolares de la población, aunque se podrá ampliar según las necesidades, informó el consistorio.

El origen del cómic se encuentra en la edición de otro producto en este formato dedicado al Cant dels Angelets, dentro de la colección que la AVL viene editando desde 2008 para tratar sobre la figura de personajes como Jaume I, Francesc Eiximenis, Enric Valor , Teodoro Llorente o Vicent Andrés Estellés, además de la tradición del Misteri d´Elx, el Cant dels Angelets y la fiesta de la Virgen de Algemesí.

En la presentación del cómic del Cant dels Angelets, con guión de Rafael Gandía, el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, se mostraba «impresionado» por el arraigo de esta tradición, extremo que Jorge Rodríguez aprovechaba para instar al máximo mandatario de la academia a colaborar en la edición de un segundo volumen dedicado al Asguinaldo. Posteriormente, el alcalde y el propio Gandia se reunían con Ferrer en un encuentro donde se acordaba iniciar los trabajos para lo que será el nº9 de la colección de la AVL, en la que Ontinyent será la única localidad en contar con dos cómics, destacaron ayer fuentes del consistorio.

Al igual que ocurrió con el anterior cómic, el guión de la historia estará a cargo de Rafael Gandia, autor también del libro Ontinyent la llama Purísima, donde se abordan estas tradiciones centenarias, y responsable también del exhaustivo dossier que se presentó a la reunión con el presidente de la AVL a petición del alcalde. El cómic, que cuenta con 18 páginas, está ilustrado por Jesús Huguet, a quien Rafael Gandia facilitó previamente numerosas imágenes de Ontinyent y del Asguinaldo para que las reflejara en los dibujos realizados

La tradición del Asguinaldo fue instaurada en 1667 con el fin de recaudar fondos para sufragar los gastos de las fiestas de la Purísima, y ??dentro del mismo el estandarte con la imagen de la patrona recorre varias calles de la ciudad, que en origen eran las casas particulares y ahora incluyen de forma simbólica espacios como el centro parroquial de Santa María, la Societat de Festers o el Ayuntamiento. Salvador Pastor, presidente de la Asociación de Fiestas de la Purísima, destacaba que la edición de este cómic «es un hecho altamente positivo para la difusión de nuestras fiestas patronales en un momento especialmente significativo en cuanto al acto de el Asguinaldo, que ya ha cumplido 350 años», concluía.

Programación cultural

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado su programación cultural para los meses de abril, mayo y junio, una propuesta que contará con cuatro conciertos y cuatro funciones teatrales entre los que destaca la adaptación de la novela de Rafael Chirbes En la orilla y el concierto de la gira del 20 aniversario del grupo Sidonie. La coordinadora de Política para las Personas, Sayo Gandia, destacaba en la presentación del programa definitivo que «una vez más, hemos intentado configurar una programación variada y para todo tipo de público», afirma.