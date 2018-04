jugamos bien pero...

jugamos bien en Elda, sobre todo en la segunda parte. Pero no fue suficiente. Tanto Olímpic como Eldense se jugaban parte de sus opciones de disputar una fase de ascenso. Los de Jero López, con bajas importantes, estuvieron cerca de, al menos, sumar un punto pues el equipo local acabó perdiendo tiempo y pidiendo la hora. Pero ganaron ellos.

Ellos acertaron en dos de sus acciones. Poco incordió el equipo setabense en el primer tiempo porque jugamos una jornada más sin delantero centro. Cuando llegó el segundo entonces llegaron también los cambios; entró un delantero y marcó. Ya sé que no se puede pedir más a la plantilla, al equipo, al entrenador. Pero no dejó de pensar en la lástima que sería en una temporada así, con todo lo ha pasado al grupo, quedarnos fuera antes de lo previsto para la posible disputa de la promoción. También opino que si se pensó en un sustituto de Paco por si se lesionaba, también se podría haber pensado en quién podría jugar si nos quedábamos sin delantero centro. No solo basta en confiar en Iván Albert, quien está ofreciendo un gran rendimiento, y no se puede depositar la responsabilidad de los goles a jugadores juveniles o que han dejado de serlo hace poco.



Aciertos y errores

Ha habido aciertos esta temporada, justo es reconocerlo. También ha habido errores, y no estoy hablando de lo económico, y supongo que alguien los reconocerá. Sin director deportivo todo recae en el mismo o en los mismos. Ante el Eldense, en el equipo titular, salvo Juanjo, Lolo Ivars y Colau, y si quieren Moscardó, todos los demás, jugadores de corte defensivo. Las bajas determinan, cierto, pero, con todo, algo no se ha hecho del todo bien.

Pero insisto, pese a todo ello, meten miedo a cualquiera, y este domingo, seguro, veremos un buen partido ante el Castellón. Y será mérito, sin duda, de un grupo que seguirá intentando lo de la promoción hasta que las matemáticas dictaminen lo contrario. Estamos seguros de ello.