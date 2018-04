Un informe señala incumplimientos en la gestión de la Ciutat de l'Esport

? Dentro de los trabajos de supervisión encargados por el equipo de gobierno de Xàtiva para evaluar el funcionamiento de las concesiones municipales, un informe técnico ha detectado múltiples incumplimientos en el contrato del servicio de portería, control de acceso y mantenimiento de la Ciutat de l'Esport y otras instalaciones deportivas, adjudicado en 2014 y en fase de prórroga. Según el documento, la empresa no respeta la paridad exigida en la plantilla, no comunica las nuevas contrataciones, no detalla en la facturación mensual las horas efectuadas (se hacen menos de las previstas), no lleva adecuadamente el seguimiento del uso y de los desperfectos existentes, no hace inventario del material y no limpia algunas zonas con la frecuencia requerida. En ocasiones, además, el personal contratado no va debidamente uniformado e identificado. Por otra parte, se recogen denuncias de trabajadores y visitas de la Inspección de Trabajo a la Ciutat de l'Esport provocadas por un inadecuado planteamiento de los horarios y cuadrantes por el que algunos días sobran trabajadores y que otros faltan. La contratista no ha cumplido casi ninguna de las mejoras prometidas en formar trabajadores, organizar actividades o promocionar el complejo.