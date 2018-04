L'Entrà de Bandes marca hui l'inici de les festes d'Agullent

Hui dissabte la música envairà Agullent a partir de les 19:30 hores, ja que a eixa hora comença l'Entraà de Bandes, un acte que enguany tindrà com a especial protagonista al prestigiós compositor i director ontinyentí Daniel Juan Ferrero Silvage, qui serà l'encarregat de dirigir la interpretació conjunta de l 'Himne del Fester per part de totes les bandes participants a les festes de Moros i Cristians d'Agullent de 2018. La desfilada musical anirà des de la plaça de la Constitució fins a la plaça Major d'Agullent, on tindrà lloc la interpretació de l' Himne del Fester.

La programació prevista per a hui dissabte es reprendrà a mitjanit amb la desfilada humorística, en el transcurs de la qual les filaes es disfressen, algunes d'elles fent ironia de temes de l'actualitat. Després d'aquest acte, la festa es desplaçarà fins a l'escenari del parc de la Font Jordana on actuarà l'orquestra Montecarlo.

La Diana de Gala obrirà els actes programats per aquest diumenge. Començarà a les set i mitja del matí des de la plaça Major i en la desfilada, les primeres filaes de cada bàndol seran les que porten capitania, és a dir, la filà Creuats i la filà l'Alegre. Finalitzada la Diana tindrà lloc l'acte de l'Entrega de Banderes a la plaça Major. També el diumenge tindrà lloc l'Entrà dels exèrcits moro i cristià, a partir de les 18 hores pel carrer Major d'Agullent, un dels actes més vistosos per als visitants. La programació continuarà a mitjanit amb la Retreta amb fanalets, a la una de la matinada amb l'Arbolà a càrrec dels festers de Sant Vicent i amb l'actuació de l'orquestra Syberia a l'escenari de la Font Jordana.

Amb motiu de la celebració de l'Any Jubilar Vicentí, la Junta de Festes de Moros i Cristians d'Agullent ha incorporat enguany de manera excepcional a la programació de festes, un acte commemoratiu per aquest fet, que tindrà lloc hui dissabte a les 12 del migdia. A eixa hora, els membres de les filaes estan convocats per anar en comitiva des de la plaça Major fins al cementeri, a les portes del qual tindrà lloc un acte religiós, que servirà per retre homenatge als festers difunts. L'any jubilar vicentí, que es celebra des d'ara fins a l'abril del 2019 amb motiu del quart centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer, tindrà a Agullent una especial incidència, doncs el sant valencià no només és el patró del poble, sinó que a més, l'ermita de Sant Vicent Ferrer ha estat nomenada temple jubilar. La Santa Seu ha concedit a les diòcesis de València, Oriola-Alacant, Sogorb-Castelló i Tortosa la celebració de l'any jubilar vicentí. Segons l'Agencia Católica de Informaciones, l'arquebisbat de Valencià tindrà 14 temples jubilars sant vicentí, i un d'ells és l'ermita d'Agullent.



Visita de la vicepresidenta

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, assistirà el proper dimarts a les 11 del matí a la festa de Moros i Cristians d'Agullent, una festivitat que data del segle XIX i que va ser nomenada Festa d'Interès Turístic Autonòmic l'any 2012. La vicepresidenta presenciarà les Ambaixades, una representació teatral en la que intervenen molts festers. L'acte és una batalla sense armes, sols de paraula que congrega fins la plaça Major a l'exèrcit moro i al cristià. A la façana de l'Ajuntament es munta un castell des d'on un ambaixador defensa el territori conquerit, mentre que al centre de la plaça, a cavall, l'altre clama al seu Déu per les claus de la vila. Posteriorment, té lloc el Ball de La Mahoma.