Parras censura «el murmullo» cuando alguien tiene un fallo

Sin tiempo a digerir el golpe bajo sufrido ante el Pontevedra en el partido de ida de la final de la Copa, el Ontinyent afronta una trascendente jornada en la que tendrá una nueva oportunidad de sellar su permanencia en la 2ª B un año más y al mismo tiempo recortar distancias con un Lleida que marca la posición de Copa del Rey. Los blanquinegros reciben a un Peña Deportiva que nada por aguas turbulentas y apura cada segundo de liga para tratar de eludir el descenso a Tercera. Un choque que promete emociones fuertes para ambas escuadras aunque el técnico del Ontinyent, Vicente Parras no tiene ninguna duda que los tres puntos se van a quedar en casa. «Nosotros debemos de saber que estamos en un momento importante; tenemos un colchón amplio con la parte de abajo, pero no podemos dormirnos porque el margen de error sería mínimo. El grupo se ha levantado muy bien del resultado ante el Pontevedra y este domingo saldrá al campo, consciente que es un encuentro importante por lo que estoy plenamente convencido de que vamos a ganar», ha resaltado.

Para derrotar al equipo de Santa Eulària se necesitará gol y el Ontinyent lleva tiempo peleado con la efectividad. ¿Problema de calidad; fracaso en las incorporaciones del mes de enero con tres hombres de arriba, ausencia de ideas en tres cuartos de campo? Interrogantes que se plantean ante los pobres dígitos goleadores del club textil en esta campaña. Parras cree que «se generan situaciones de gol suficientes, lo que pasa es que en el área rival falta ese puntito de calidad. Pero a mis delanteros no les puedo pedir más porque trabajan y se lo dejan todo, lo único que falta es el acierto y eso muchas veces son rachas. Hemos visto a centrales marcar gol, a Juanan, también, viniendo desde atrás pero es verdad que a lo largo de la temporada nos ha faltado un poquito». Aun así, llama la atención la situación de Álvaro Sánchez que llegó con la vitola de ser la referencia en ataque y, desde la llegada de Sascha, suele ver los partidos o desde el banquillo o desde la grada. A pesar de no tener muchas oportunidades, el ex futbolista del At. Baleares suma tres goles, todos en Copa. Simplemente hay que ver el rostro serio y decaído del punta del Ontinyent al llegar y al abandonar el Clariano. El entrenador justifica su ausencia en que «tengo cuatro delanteros y en alguna ocasión hemos probado tener cuatro atacantes en la convocatoria y al final todo se desequilibra. El otro día en Copa solo pudieron venir 16 convocados y tuve solo uno en el banco. Al final es equilibrio».



Partido matinal

El duelo ante el conjunto balear será a las 11.30 y si se tiene en cuenta las últimas matinales, la asistencia de público ha funcionado bien. A los que vayan, Parras les pide apoyo porque se ve y se percibe que en las últimas semanas la comunión entre afición y equipo no es la misma que en la primera vuelta. Por el Clariano se escuchan pitos por los malos resultados cosechados y por la imagen ofrecida. «El público debe valorar que estamos en un momento muy importante y cuando acabe la liga ya haremos todos los juicios que queramos. Debemos estar más juntos que nunca, no pueden transmitir desconfianza ni nerviosismo porque eso al jugador también le llega. Si un jugador falla un pase y se escucha un murmullo, eso no ayuda», pide un Vicente Parras que no podrá contar con Zarzo y tiene en duda Sascha aunque se confía en que el barcelonés llegue. Todo ello en una cita que dirigida por Jorge Díaz Escudero, el tercero que arbitra el trencilla murciano al Ontinyent esta temporada con un balance positivo para los blanquinegros: una victoria (1-0 ante el Olot) y un empate (0-0 ante el Alcoyano)