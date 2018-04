BIC: NO CONFUNDIR CULTURA CON TRADICIÓN

En estos tiempos de banalización o trivialización de la cultura conviene estar ojo avizor, no sea que con urdimbres almibaradas, o de buena fe, nos den gato por liebre. Así, tenemos que el diccionario de la RAE nos dice de «cultura» que es el «conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, en la primera de sus acepciones». En la cuarta, (en desuso) dice que es «culto religioso». Mientras que de «tradición» dice: en su primera definición que es «transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación», para llega4r a la sexta acepción: «elaboración literaria de narraciones orales, fiestas o costumbres propias de un pueblo...». Estos criterios quizá no fueron tenidos en cuenta cuando, la mayoría incontestable en el pasado pleno municipal de Ontinyent, aprobó, sin la menor discrepancia „pese al enriquecimiento que conllevaría el contraste documentado„ la demanda realizada por la Societat de Festers, una entidad local organizadora de las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos. Consistente, su petición, en declarar los actos de les Ambaixades y la Baixà del Crist como Bien de Interés Cultural (BIC).

Asombra tanta unanimidad entre las formaciones políticas representadas en el consistorio ontinyentí. Y que no se hiciera una separación entre cultura y tradición al mentarse los referidos actos festeros. Entre las conjeturas a barajar podría estar el miedo a ser satanizados por el numeroso colectivo festero. Conscientes que asintiendo con la petición tienen más votos a ganar que no poniéndose críticos y analizando su sustancia ni, llegado el caso, oponerse. Máxime cuando el texto rancio y obsoleto de las embajadas, escritas el siglo XIX por Cervino, ya fueron cuestionadas por formaciones como Esquerra Unida y Compromís. Aconteció el año pasado, con motivo del 200 aniversario del nacimiento del literato y cuando el gobierno municipal se sumó a Festers programando actos evocadores de este autor, de tan poca enjundia.

Respecto a la Baixá, un acto procesional y por tanto religioso, convendría recordar la polémica suscitada recientemente entre el Ayuntamiento de València, al declarar BIC la festa de la Verge, y el cardenal Cañizares, al negarle competencias al consistorio y a la Conselleria de Cultura en una materia, tal como publicaba este diario, «estrictamente religiosa». Alguien debería informar, a la mayoría de izquierdas que gobierna Ontinyent, que la falta de crítica les perjudica. Si convenimos, como genéricamente se le define, que el BIC se extiende a los muebles e inmuebles de aquel poatrimonio que, de forma más palmaria, requieran tal protección, concluiremos que dentro del inventario general valenciano, dichos actos se identifican más con la sección de bienes inmateriales.