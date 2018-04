UN FUTUR PER A LA NOSTRA HISTÒRIA

L a trajectòria històrica de Xàtiva sembla ben coneguda. Han estat nombrosos els treballs publicats sobre la seua història local, tant del seu passat antic com del medieval o de l'etapa posterior a la guerra de Succesió espanyola. Dins del conjunt de treballs acadèmics publicats per diverses universitats es troben monografies i tesis doctorals sobre la juderia xativina a l'Edat Mitjana, sobre la vinculació històrica de la ciutat amb l'aigua, sobre l'organització institucional de l'Ajuntament després del1707 i fins el XIX; investigacions molt encertades com les derivades de les excavacions de l'antiga Saiti ibèrica a la solana del Castell i d'altres. Tot un món de pàgines en les que autors locals o vinculats a Xàtiva i alhora professionals de gran mèrit, han anat perfilant una realitat històrica, la de la condició de ciutat central al sud del nostre país a cavall entre el nord valencià i el sud alacantí; una condició que Xàtiva ha exercit gràcies a la seua ubicació geogràfica, just al mig de tot; entre l'interior i el mar, entre el nord i el sud, entre el Xúqer i el Vinalopó.

Sembla evident que aquest posicionament, reforçat pel bastiment del castell, va ser el punt de partida de l'activitat comercial, completada per les produccions pròpies i font del posterior relleu polític de la ciutat, consolidat des dels segles XIII-XIV i durant tot el periode foral. Tot i aixó, queden qüestions no resoltes, buits que l'historiografia encara no ha estat capaç d'omplir, en alguns casos per manca de fonts escrites, una circumstància que impedeix la investigació, i en altres per manca d'iniciatives serioses i dotades amb el necessari pressupost, circumstàncies perfectament salvables.

Cal esmentar dins del primer grup el problema que representa la manca de documentació notarial medieval així com de llibres de la cort de Justícia i del Consell, un grup documental del que poc queda. La crema de la ciutat el 1707 està en l'origen dels escassísims protocols i documents notarials medievals sobre Xàtiva. Hem de recordar que aquest tipus de fonts ens informen sobre les vides privades al recollir actes com els contractes nupcials, les compres i vendes, el crèdit, els testaments i qualsevol negoci particular. Disposem d'una abundant documentació sobre els aspectes polítics i institucionals del periode foral peró no de documentació notarial, la qual cosa vol dir senzillament que sabem molt poc o pràcticament res sobre com organitzaven les seues vides els xativins d'aquest periode clau de la nostra història. Aquest desconeixement de la vida quotidiana en un llarg periode històric ens fa perdre una possible via per a completar la nostra identitat, tal volta massa centrada en la repressió borbónica del 1707.

Del segon grup de qüestions, les no resoltes per manca d'iniciatives, tal volta siga allò més representatiu el cas del subministrament d'aigua a la Saetabis romana. Han estat nombrossísims els treballs sobre l'aigua i cap d'ells ha estat capaç de determinar com s'assortia la ciutat durant la dominació romana tenint en compte que, com les excavacions han certificat, no només s'habitava la Costa del Castell, sino que les troballes apunten cap a un perllongament del solar urbà cap a l'oest, probable punt d'arribada d'una infraestructura hidràulica que sembla no interessar gaire als investigadors. Tot plegat, cal esmentar també el suggeridor nom de la sèquia urbana que provinent des de l'oest, es considera la més antiga de Xàtiva, la "de la Vila".



Nous historiadors

És molt d'agraïr que les noves generacions d'historiadors sorgides des dels anys 70-80 del passat segle al calor de la Universitat de València i la nova historigrafía de l'anomenada per un temps "Escola de València" hagen complit el seu paper. Gràcies a elles avui disposem d'un millor coneixement d'aquesta ciutat i dels lligams que establí amb un extens territori i per tant, un millor coneixement de nosaltres mateixos. Peró tot i aixó, aquesta renovació historiogràfica encara no ha donat llum sobre alguns periodes que, com la ciutat, es mantenen oberts i en construcció. Tot un repte per als nous investigadors locals, que hauran de bastir noves línies de treball per tal de continuar construint i renovant el nostre passat i amb ell, la nostra identitat.