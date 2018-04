Las peñas afean a Roger Cerdà que en Xàtiva prohíba los toros y un alcalde socialista los apoye en Bocairent

Las peñas taurinas de Xàtiva (la Penya Socarrats, el Club Taurino Punteret y una tercera agrupación de aficionados que se ha formado hace pocas semanas) han recriminado de nuevo al alcalde socialista de Xàtiva, Roger Cerdà, la prohibición de los festejos taurinos en la ciudad. Pese a que el ayuntamiento no tiene atribuciones para prohibir las corridas y, de hecho, ha negado ante los tribunales la validez del referéndum antitaurino de 2016 asegurando que nunca ha suprimido los festejos, la realidad es que la negativa a ceder la plaza de toros a varias empresas que la han solicitado supone una prohibición de facto. Por varias razones. Primero, porque las cuestiones de seguridad que alega Cerdà eran las mismas en 2015 y 2016, cuando con él ya de alcalde se programaron toros y doma caballar, respectivamente. Y segundo, porque los socios de gobierno que alentaron el referéndum y apostaron por el no a los toros, Esquerra Unida y Compromís, ya no ejercen presión alguna. El líder los primeros, Miquel Lorente, ha enfriado notablemente su negativa a que se organicen toros si no es el ayuntamiento quien los promueve. Y Cristina Suñer, portavoz de los segundos, mantiene un acercamiento con los socialistas que en modo alguno se parece a la actitud de presión de hace tres años.



«Ferre apuesta por la cultura»

«Debería darle vergüenza que un alcalde también socialista como él apoye los toros en Bocairent, y lo haga porque sabe que es cultura y que es una cosa del pueblo. Pero él prefiere mantener el resultado de ese referéndum ilegal y encima tiene la cobardía de decir siempre en público que no ha prohibido los toros y que es porque la plaza no está en condiciones», afea desde el club Taurino Punteret su portavoz, José Calatayud, quien califica la actitud del edil socialista de Xàtiva como «una ridícula contradicción». Calatayud recuerda que la demanda contra esta decisión sigue su curso en los tribunales. En parecidos términos se manifestó David Gordillo, de la Penya Socarrats, quien recordó ayer que «prohibir los toros ya es malísimo; pero que no usen la plaza para nada es aún peor». Gordillo pidió a la gente de Xàtiva «que compare lo que hace un alcalde como el de Bocairent, del PSOE también, con lo que hace el de aquí». Y señala que aunque a Ferre no le guste esa fiesta «lo apoya porque es cultura».