40 anys de la pedra dels Maulets

Aquest matí, el regidor de Cultura, Jordi Estellés, i Sònia Caparrós, en representació de la Comissió del 25 d'abril, han presentat els actes que s'han organitzat per commemorar aquesta destacada efemèride de la Batalla d'Almansa. Enguany, a més a més, es dóna la circumstància que s'acompleixen quaranta anys des de la instal·lació del monument commemoratiu. La Pedra dels Maulets és el nom popular amb què es coneix aquest monument, un monòlit en homenatge als defensors de Xàtiva i dels furs valencians durant la Guerra de Successió que està situat a la plaça de Sant Francesc. Amb tal ocasió, el manifest que es llegirà en l'acte central junt al monument correrà a càrrec de Josep Lluís Albinyana, president del Consell Preautonòmic del País Valencià.

El regidor Estellés ha destacat que "aprofitarem l'efemèride del quaranta aniversari per reunir a alguns protagonistes polítics municipals d'aquells anys a mena d'homenatge". Estellés també ha exposat l'increment d'entitats que s'integren en la comissió del 25 d'abril, les quals, a més de l'Ajuntament, són l'Escola de Dances de Xàtiva, la colla de dolçainers i tabaleters la Socarrada, la Muixeranga de Xàtiva, el sindicat de treballadors de l'ensenyament STEPV, els Miquelets del Regne de València, Escola Valenciana, Amics de la Costera, el Consell de la Joventut de Xàtiva i Xateba. Per la seua banda, Sònia Caparrós ha comentat que "el fet d'institucionalitzar l'acte li dóna el prestigi que li correspon a aquest homenatge". La representant de la comissió ha afirmat que "encara queden camps per llaurar com la normalització total de la llengua o el finançament just". Com a novetat, l'acte arrancarà a la plaça del Mercat, on hi haurà un esmorzar d'encontre entre les diverses entitats organitzadores.

La Pedra dels Maulets és l'únic monument de tot el País Valencià dedicat als maulets. Consisteix en una gran pedra de marbre de Buixcarró de les pedreres de Barxeta, amb una cara polida sobre la qual hi ha una inscripció que diu: "Als maulets per l'heroica defensa de la ciutat, cremada el 1707 per Felip V, en la lluita pels furs valencians. Els xativins i tots els valencians. 18-6-1978".

La Pedra va ser instal·lada el 1978 en la plaça de Sant Francesc a instàncies de l'Ajuntament. La seua inauguració va coincidir amb la commemoració de la caiguda i posterior incendi de la ciutat en mans de les tropes de Felip V, el 18 de juny. Va acudir Josep Lluís Albinyana, aleshores president d'allò que constituiria l'embrió de la posterior Generalitat Valenciana, i les autoritats locals, encapçalades per Manuel Casesnoves, el què després seria, el primer alcalde democràtic de Xàtiva.

Durant la breu existència del monument, aquest ha patit diferents agressions. Tot i això, amb el temps, el fet que la Pedra siga un dels pocs monuments dedicats als maulets, l'ha convertit en un símbol de la resistència arreu del món.

En els darrers temps s'organitzen tots els anys en la Pedra dels Maulets diferents actes, coincidint amb el 25 d'abril i el 17 de juny, promoguts per associacions culturals i partits polítics de Xàtiva, que agrupats en una comissió han permés que es realitzara aquest acte i no caiguera en l'oblid. Al 2016, amb la col·laboració del nou govern de la ciutat, s'aconsegueix que aquesta commemoració passe a ser un acte institucional.

PROGRAMA D'ACTES

Tallers per a tots els públics i esmorzar d'encontres a la plaça del Mercat des de les 10:00h fins les 13:00h

Inici desfilada i dansà a les 11:00h des de la Plaça del Mercat

Acte central a les 12:00h a la Porta de Sant Francesc amb la participació del grup "BARBARITATS"

Manifest a càrrec de JOSEP LLUÍS ALBINYANA I OLMOS

Primer president del Consell Preautonòmic del País Valencià