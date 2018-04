Ontinyent crea un calendario anual de rutas turísticas con 24 recorridos gratuitos

La concejalía de Turisme de Ontinyent ha presentado un calendario anual de rutas turísticas con 24 recorridos culturales, paisajísticos y gastronómicos por el término municipal. La iniciativa, según ha explicado el edil del área, Pablo Úbeda, responde «al interés del gobierno de Ontinyent de seguir promoviendo el turismo como un motor más para el impulso de la economía de la ciudad». En concreto, los 24 recorridos programados corresponden a 14 rutas diferenciadas, con novedades como una ruta literaria nocturna, una ruta senderista micológica o una ruta de las fuentes urbanas que amplían el abanico con que se contaba hasta ahora, con nuevos contenidos temáticos y «que se repartirán a lo largo del año, de manera que todos los meses tendremos oferta adecuada a la época en la que nos encontremos», explicaba el concejal.

Así, en marzo se realizó la Ruta de les Xumeneres y en abril se han programado una Ruta Senderista y un Taller d'Herbero pel Barranc dels Tarongers, una Ruta pels Refugis Antiaeris, una Ruta Cicloturista y una Ruta Gastronòmica. En mayo se hará una Ruta de Caça Fotogràfica, donde los participantes podrán tomar imágenes; así como una Ruta dels Museus y colecciones museográficas. En junio será el turno para una Ruta Senderista Etnobotànica pel Barranc de la Puríssima; y una de las novedades, la Ruta literaria nocturna dedicada a los poetas valencianos, que se realizará recorriendo la ciudad por la noche.

En julio y agosto habrá cuatro sesiones de la Ruta de Trekking Aquàtic per Riu Clariano, además de una nueva edición de la Ruta pels Refugis Antiaeris y una Ruta Cultural per la Vila. En septiembre volverá la ruta de los refugios antiaéreos, a la que se sumará una nueva Ruta per les Fonts Urbanes y una Ruta Cultural per la Vila. En octubre se hará un recorrido por la Ruta de Jaume I y una nueva edición de la Ruta Cicloturista; mientras que en noviembre volverá la ruta gastronómica y llegará otra de las novedades, una Ruta Senderista Micològica, que dará a conocer la riqueza de las setas y hongos de las sierras del término. Finalmente, en diciembre tendrá lugar una nueva edición de la ruta de los refugios antiaéreos y se hará una ruta dedicada a los personajes ilustres y casas señoriales.

Las visitas serán siempre gratuitas y plazas limitadas. Los interesados pueden ampliar la información y realizar las inscripciones en la Oficina de Turisme d'Ontinyent, ubicada en el Palau de la Vila, de martes a sábado de 9 a 13:30 horas, y de lunes a viernes de 16:30 a 19 horas.