Renfe deja sin personal las taquillas de la estación de Xàtiva durante ocho días

Renfe ha suprimido el servicio de taquillas de la estación de tren de Xàtiva durante los fines de semana del mes de abril. Los viajeros que acudieron a la estación el fin de semana de Pascua (31 de marzo y 1 de abril) y de Sant Vicent (7 y 8 de abril) se encontraron con las ventanillas de venta física cerradas, lo que originó largas colas ante las máquinas autoventa y numerosas quejas de los usuarios por la supresión del modelo de venta atendido por personas, y ponían de manifiesto «el abandono» y el «caos generado» por la falta del efectivos en las ventanillas. La supresión del servicio se alargará durante los próximos fines de semana y la taquilla seguirá cerrada este sábado y domingo (días 14 y 15) y el fin de semana del 21 y 22 de abril, según informa un cartel colocado en las mismas dependencias.

La supresión de un servicio, que según aseguró Renfe ayer a preguntas de Levante-EMV, es «temporal», ha motivado las quejas de los usuarios, que temen que esta eliminación del servicio durante los fines de semana de abril sea un «ensayo» para aplicar la medida de manera definitiva. Los viajeros han mostrado su disconformidad con la misma, exponiendo las «incidencias» derivadas de la supresión. Señalan que el cierre de las taquillas provoca «largas colas» ante las máquinas autoservicio expendedoras de billetes, unas máquinas que, según recalcan, «no devuelve billetes, solo monedas, y si no tienes suelto para un billete de 6 o 7 euros y pagas con 20 euros, te da todo el cambio en monedas», censuran algunos de los afectados, que señalan que la máquina no admite billetes de 50, con lo que «si no tienes suelto te puedes quedar tirado».

También exponen que muchas personas mayores tienen dificultades para utilizar las máquinas autoventa y demoran la adquisición del billete, provocando colas para obtener el título para el viaje. Las cuatro máquinas autoventa que dispone la estación de tren de Xàtiva, unas para cercanías y otras multicliente (dispositivos automáticos conectados online) se encuentran en el vestíbulo, la zona en la que los viajeros esperan la asignación de la vía al tren correspondiente, antes de pasar las barreras del sistema de control de acceso, con lo que en un espacio reducido se aglomera la gente que espera el tren con aquellos que han de sacar el billete.



Restitución del servicio en mayo

Desde Renfe afirmaron ayer que la supresión del servicio es «una medida de logística temporal» y aseguraron que «se restituirá en mayo». Fuentes de la compañía ferroviaria indicaron ayer que se ha contratado «a dos personas por turno» para suplir el cierre de las taquillas, y manifestaron que «el servicio está cubierto. Hay personal en la estación para cubrir incidencias y ayudar a los usuarios que lo necesiten». Renfe destacó la existencia de máquinas «autoventa para cercanías y autoventa multicliente, para que los viajeros puedan obtener sus billetes. Y el personal contratado está al servicio de los usuarios para ayudarles en lo que precisen», reiteraron. La compañía añadió que durante los fines de semana «circulan menos trenes que entre semana, cuando sí que están abiertas las taquillas».