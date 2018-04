El alcalde de Barxeta (EU) no descarta volver a colgar del balcón la bandera republicana

Barxeta alberga hoy una serie de actos conmemorativos del 87 aniversario de la II República organizados por el colectivo de Esquerra Unida-La Costera. La jornada incluye las actuaciones de Pep Gimeno «Botifarra» (12 horas) y José Chàfer «Gallo», además de una comida de hermandad y bailes populares (18.30 h) que desembocarán en la izada de la bandera republicana, prevista a las 19 horas. El programa difundido señala que todas las actividades se desplegarán en el parque José Miguel Català. Sin embargo, preguntado por este diario, el alcalde de Barxeta, Vicent Mahíques, no descarta volver a colgar en el balcón consistorial la tricolor, una acción que el año pasado le costó al ayuntamiento una denuncia de la Delegación de Gobierno. A finales de 2017 el juzgado declaró «contraria a derecho» la decisión, pero solo condenó a la corporación a pagar una cantidad mínima de costas judiciales. Mahíques subraya que el juez no apreció «una vulneración de la normativa de banderas», tal como alegaba la Delegación, puesto que no se sustituyó la bandera oficial de España. Aún así, el magistrado concluyó que la acción no era lícita porque, a su juicio, se había utilizado la autonomía municipal «para fines políticos contrarios al principio de objetividad y neutralidad». «Cualquier cosa es política y no por eso se incumple la ley», apunta Mahíques, que quita importancia a la resolución y recalca que la republicana se colocará este año «en un lugar visible y al alcance de la gente» según «lo que decidan los colectivos».