Atzeneta y Benigànim afrontan salidas complicadas a Jávea y Tous, y el Canals recibe al At. Benidorm

Salidas complicadas para los dos representantes de la Vall d'Albaida de Preferente con visitas a Jávea y Tous. Tanto Atzeneta como Benigànim parten esta jornada como equipos de promoción de ascenso a Tercera división por lo que no pueden tropezar, especialmente los de la Beata Inés, si no quieren oler el aliento del Dénia, que está al acecho de las dos entidades de la comarca. El primero en abrir el telón será el Benigànim que a partir de las 17 horas de mañana domingo rinde visita a un Tous que, con el choque ante la escuadra ganxuda, lleva cuatro enfrentamientos consecutivos en casa contra rivales de la zona alta; con tres derrotas y un empate. Aunque las estadísticas no ganan partidos, los datos dan como favoritos a los futbolistas de José Carlos Mullor, el cual huye de cualquier euforia y pone por delante el respeto al rival. El entrenador de Ontinyent, que no podrá contar con el sancionado Ramonet, espera un envite de mucho músculo y trabado. «Es un espacio de dimensiones reducidas por lo que preveo un partido muy físico y con muchas interrupciones. Hay que ser muy fuertes en las dos áreas. Cualquier error en las acciones a balón parado te puede dar una alegría o ponértelo muy complejo».

Media hora más tarde, el Atzeneta volverá a defender el liderato ante un Jávea que lleva tres jornadas sin ganar, aunque su estadio siempre es una plaza difícil para puntuar. En la ida, disputada en el Regit, los de la Marina Alta pusieron las cosas muy peliagudas al conjunto taronja por lo que el técnico del Atzeneta, Roberto Granero, espera un choque muy costoso porque «no olvidamos que es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado, el único que fue capaz de crearnos problemas y que durante fases del partido fue mejor que nosotros. Será un enfrentamiento difícil contra un gran equipo y un buen proyecto». Los atzeneteros mantienen la duda de Quico Vañó, con fiebre toda la semana; Fuentes, por un golpe en el tobillo recibido ante el Contestano; y Manu Martínez, con problemas de pubis, por lo que hay que dosificar los minutos hasta el final de campaña.

El Canals jugará también mañana a las 17:30, recibiendo al At. Ciudad de Benidorm. Un duelo interesante por la crítica situación de los dos equipos. El Canals, ya descendido a 1ª Regional, ocupa la cola de la clasificación, mientras que los de Benidorm son terceros por la cola y están con un pie y medio en 1ª Regional. El equipo, tras la marcha del entrenador Félix Llinares, es entrenado por el preparador físico Pepe Bou.

Los de José Adrián Aroca, pese a estar ya descendidos, buscan con insistencia la primera victoria de la temporada. Tras dos empates seguidos, la pasada jornada volvía a perder ante el segundo clasificado, el Castellonense. El Canals tendrá la única baja de Puchades, sancionado.