Eset tira por la borda un partido controlado

Derrota inesperada la que sufrió el Eset Ontinet la pasada jornada en casa ante el Vinaròs, teniendo en cuenta como se desarrolló el encuentro antes del descanso. El partido arrancó con máxima igualdad, con dos equipos bien asentados en defensa que no permitieron ninguna licencia a su rival. En el segundo cuarto, se vio la mejor versión del conjunto colegial que dio un paso adelante y ofreció por momentos un buen baloncesto, llegando al descanso con ocho puntos por delante del Vinaròs, liderados por un excepcional Nacho Cereijo muy acertado desde el perímetro.

Tras el paso por vestuarios, el equilibrio reinó de nuevo en la cancha del Pavelló ontinyentí para dar paso a un último cuarto infame por parte de los pupilos de Raúl Cuenca, que echaron por la borda toda la renta obtenida durante el encuentro. Un parcial de 11-29 decantó el envite para los visitantes por 85 a 98. El entrenador del Eset Ontinet, Raúl Cuenca resumió la derrota como «encuentro controlado hasta el descanso, pero al final fallamos nosotros, sobre todo en defensa, porque encajar 98 puntos en casa no hay mucho más que decir. No supimos romper el partido y cuando ellos cogieron ventaja en el marcador, no supimos jugarles», reconocía el técnico del conjunto de Ontinyent.



Próximo rival, el Burriana

Este resultado, unido al triunfo del Xàtiva ante el Burriana, deja al sénior del Martínez Valls tercero del grupo, con dos victorias de diferencia sobre el Burriana, último clasificado y que de acabar la liga sería el equipo que descendería. Precisamente, el colista será el próximo contrincante del Eset, mañana domingo 15 de abril a las 18.30 horas.