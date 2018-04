El Olímpic juega ante el At. Levante otra «final»por la promoción de ascenso

Si el partido contra los de Castalia fue considerado una «final», el encuentro de hoy ante el Levante, en su Ciudad Deportiva de Bunyol no es menos, porque ni Eldense ni la Nucía cedieron punto alguno y se mantienen las diferencias. El partido se iniciará a las 17 horas y será dirigido por Sergiu Claudiu Muresan. Respecto a esa victoria 2-1 ante el Castellón el entrenador Jero López ha recordado que «a nosotros no nos valía el empate, y que tenemos que pelear cada partido, ser ambiciosos». El equipo está ahora en buena línea de juego, que se inició en el segundo tiempo del partido jugado en Elda, aunque para López no se trata de algo extraordinario, «no nos hemos salido de nuestra línea, simplemente el arranque del partido ante el Elda no fue buena, salimos agarrotados, con un exceso de responsabilidad».

El último entrenamiento fue ayer y a su conclusión el técnico dio la convocatoria. Han quedado fuera por lesión Paco, operado el martes de rotura de ligamento cruzado; Borja y Carrascosa; mientras que Belda cumplirá su último partido de sanción. Por contrato, dado que se trata de un jugador cedido por el Levante, no podrá jugar Colau. Con estas condiciones, tanto Dani como Sergio están en la convocatoria y posiblemente en el once titular. Berna ha entrenado con relativa normalidad y está en mejores condiciones; y Matías, que no acabó el entrenamiento del miércoles y descansó el jueves, está en condiciones de jugar hoy.

El club, ante la baja de larga duración del guardameta Paco, ha tramitado el permiso ante la Federación Española para poder sustituir su ficha. Eso espera el entrenador porque se está evidenciando que la plantilla es corta para asumir un tramo final de una liga muy exigente.

Respecto al rival, el técnico lo ha resumido así: «velocidad de juego, transiciones rápidas, físicamente fuertes». En la plantilla no hay ánimo alguno de «revancha», simplemente es otro partido que exigirá a los de Xàtiva a estar a buen nivel y no cometer errores. Respecto a la primera vuelta el equipo mantiene jugadores y concepto de juego pero con un nuevo entrenador, Javier Olaizola. El entrenador del Olímpic ha concienciado a todos de que «tenemos que ser conscientes del tipo de rival que tenemos delante». Por eso «vamos a intentar tener el balón también nosotros, porque si no es así vamos a tener pocas opciones».

El rival, el Atlético Levante UD logró en la última jornada un empate en Silla (2-2) que le ha permitido recortar distancias con el líder, el CD Castellón. En la primera vuelta, el equipo, dirigido entonces por Paco López, ganó en la Murta 0-3. Álex Cortell, ex del Olímpic, marcó en la primera mitad, Juan Delgado en la segunda y el tercero fue anotado por Joel en los instantes finales.