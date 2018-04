El Ontinyent buscará resarcirse ante el At. Baleares de la derrota copera

Jornada postcopera con el sabor amargo de perder la final ante el Pontevedra y con las posibles consecuencias que pueda tener a corto plazo. La primera de ellas afecta al nivel físico, ya que para el partido de mañana ante el At. Baleares, la enfermería ha aumentado en inquilinos. Alberto Rubio y Michael Anaba serán baja un par de semanas por una rotura en los isquiotibiales, Russo sufre una contusión y no será de la partida. Además, Raúl, Juanan y Tito están entre algodones. No es la mejor manera de afrontar un encuentro de la exigencia del de Son Malferit de cara a sumar tres puntos que reorienten el objetivo del Ontinyent para los cinco partidos de liga restantes una vez asegurada la salvación. «Queremos ser lo más ambiciosos posibles. Es verdad que para este primer partido nos encontramos con una situación delicada, con los lesionados, y justitos de fuerza por lo que deberemos salvarlo como podamos. Si es posible con los tres puntos, mejor y en caso contrario, arañar un punto para posteriormente competir al máximo los cuatro enfrentamiento que quedan».

A priori el objetivo más factible es la Copa del Rey, quedando un poco más utópico los cuatro primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, el técnico del Ontinyent no descarta absolutamente nada de aquí a final de liga. «Es más factible la Copa del Rey, pero si somos regulares en los partidos que nos quedan, alguna opción de promoción podríamos tener», apunta Parras.

Paralelamente a la recta final de la liga, los pensamientos sobre el futuro de parte de la plantilla de cara a la temporada es un tema que empieza a coger protagonismo. Incluso para el técnico del Ontinyent, quien no niega que jugadores y él mismo estén pensando en la próxima temporada. «Intentamos que no sea así aunque es algo natural. No hay que olvidar que a todos nos interesa quedar lo más arriba posible para nuestros currículos. Yo estoy centrado en mi trabajo, pero uno tiene que mirar de cara al futuro». Preguntado sobre si su continuidad está cerca o lejos la respuesta no aportó demasiada luz: «Esa pregunta hoy es muy difícil de contestar».



Partido retransmitido por IB3

El partido, ante un At. Baleares en racha con cinco jornadas sin perder ,se disputará mañana a las 12 del mediodía y será retransmitido por la IB3, canal autonómica de las Islas Pitiusas. Un envite que será dirigido por el catalán Víctor García Verdura.