senzillesa i profunditat

El cantautor contestà Andreu Valor tornava quasi a casa divendres passat, és a dir a Ontinyent. I ho feia omplint el recinte de l'Echegaray. Abrigat per un públic fidel a la cançó i renovat, majorment: allunyat d'aquells que acudien als recitals del Raimon, Al Tall o l' Ovidi. L'Andreu, que enguany arriba als 40 anys, ha estat celebrant el 2017 els seus primers deu anys de carrera com a cantautor; deu anys recollits com a cloenda, després de 115 concerts en un any, dins del CD/DVD Un concert de 10 anys; gravat en directe a Cocentaina el 2 de desembre.

Però el del Comtat, este any, ha encetat un nou projecte, el setè disc: Poemitza't. Les 15 cançons van integrar el repertori sobre el qual girava el concert d'uns 90 minuts. Són cançons noves basades en quinze poemes d'autores i autors diversos com Mª Mercè Marçal, Pere Quart, Joan J. Roca Alabèrnia, Alba Àlvarez, Joan Valls, Simona Gay, Ovidi Montllor i Ester Fenoll. Obria el concert el poema que recita, al tancament del disc, la rapsoda Marga Gonzàlez ( Ni tan sols tu). L'escenari, sobri però somniador, amb unes làmpares de nit i fons blau, amb lluna plena projectada. I Valor, amb el quotidià uniforme de camisa a quadres, pantalons vaquers i sabatilles, fou generós amb l'acompanyament musical: fins a set músics i dos cantants, com la Neus Ferri, que feia duet al tema Cendra Viva. Entre els músics, l'experimentat bateria ontinyentí Josep Bas. Amb este concert el de Cocentaina començava la gira de presentació del disc.

La cançó d'Andreu Valor és totalment d'ara, amb noves sonoritats i textures que, des de la tendresa interpretativa, obrin un camí renovat de la cançó, tal vegada allunyada de les cançons-himnes com Al vent, Tio Canya... Conrea valors com la vinculació cap a la societat on viu; la poesia, l'essència de la llibertat en convivència, el dret a la dignitat individual i col·lectiva. La defensa d'una moralitat que no es desvincule de la humanitat.