Imputan dos delitos al conductor ebrio que sembró el pánico en el Mig Any de Albaida

Cerca de 3.000 personas presencian el desfile del Mig Any Fester de Albaida. La última Filà programada se encuentra cerrando el recorrido cuando un todoterreno de gran cilindrada irrumpe en dirección contraria por la calle Elías Tormo y está a punto de arrollar a varios espectadores. La escena ocurrió el pasado sábado en torno a las diez menos cuarto de la noche y desató momentos de mucha tensión en la localidad.

Pronto circularon los rumores de un falso atentado terrorista que contribuyeron a alimentar la psicosis en un contexto de alerta. El conductor responsable del incidente, sin embargo, es un joven de 23 años que circulaba con una tasa de alcohol en sangre casi tres veces superior a la permitida y que ya ha pasado a disposición judicial, acusado de dos delitos de conducción temeraria con riesgo para las personas y circulación bajo los efectos del alcohol. Primero se saltó dos señales que le prohibían el paso y, más adelante, hizo caso omiso al policía local de Albaida que puso en peligro su integridad física para interponerse en el camino del todoterreno a la altura de la Plaça Major. El vehículo se dio a la fuga.

El agente, que cuenta con una dilatada trayectoria a sus espaldas, no se quedó quieto y emprendió una persecución que terminó cuando el conductor del todoterreno se introdujo en una calle muy estrecha y se vio acorralado. El Ayuntamiento de Albaida emitió ayer un comunicado para agradecer el trabajo del policía local, que tuvo que apartarse para no ser atropellado cuando el vehículo desobedeció sus señales de detención. El agente, además, alertó y apartó al público que esperaba en la calzada para ver pasar a la siguiente Filà, al grito de «fuera, fuera», una acción que resultó decisiva para que no hubiera que lamentar ninguna desgracia.

El conductor, que se había desplazado a Albaida desde otra población cercana para pasar una noche de fiesta, terminó viéndose atrapado por los agentes en la calle Virgen de Gracia, después de una persecución que apenas se prolongó durante unos metros.

El jefe de la Policía Local, Jordi Rodríguez, quiso poner en valor ayer la «rápida respuesta» de los agentes del puesto de la Guardia Civil del puesto de Albaida y del destacamento de Tráfico de Xàtiva que, junto al cuerpo municipal, establecieron un dispositivo especial para coordinar la seguridad durante noche del sábado, una de las más concurridas y festivas del año en Albaida. «Había mucha gente en la calle. El vehículo podría haberse llevado por delante a cualquiera», señaló ayer Rodríguez. Tanto entre los participantes como entre el público había también una cantidad importante de niños, recalca el inspector. A la celebración del Mig Any se sumaba el 50 aniversario de una de las filaes de moros.



Por la vía penal

La Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas contra el infractor, que no fue detenido pero quedó imputado por dos delitos contra la seguridad vial, puesto que arrojó una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro en las dos pruebas de alcoholemia que se le practicaron. Será juzgado por la vía penal. El joven pudo marcharse cuando una amiga se personó y, tras someterse al citado test (dio un resultado de 0,0) se hizo cargo tanto de él como de su coche.