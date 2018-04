H ace justamente tres años, durante la inauguración de la exposición homenaje al pintor Alfredo Mompó Roca, se anunciaba que Xàtiva dedicaría una calle a este artista junto a otras dos para Vicente Giner y Roberto Martínez «Leña», cerrándose esta forma el círculo abierto con la calle dedicada a Juan Francés. El anuncio se hacía público después de que los tres pintores hubiesen llevado a cabo una exposición antológica y hubiesen recibido la medalla de la ciudad, reconociendo de esta forma su aportación a la cultura en la capital de la Costera.

De eso hace tres años y nada se sabe, pese a haber pasado una sesión plenaria y haberse aprobado por mayoría. «Leña» nos dejó hace ya unos meses sin ver la calle que debería rotularse a su nombre, y al paso que vamos no es necesario ser muy explicito para darse cuenta que aquella promesa, aquella aprobación plenaria duerme en el cajón de los justos y el interés es poco menos que mínimo.

Sin lugar a dudas se trata de decisiones políticas, que son capaces de construir un monumento en tiempo récord, organizar tres recitales, encargar un cartel precioso, modificar si hace falta algún apartado de los presupuestos y dar cuenta a la ciudad, de que por fin se rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, pero se olvidan de otros que en silencio esperan las injustas migajas que se les quiera dar.

Escribo esta columna un día donde se me prohíbe comer carne, tengo que hacer penitencia y gracias a que ya he superado los 59 y se me salva del ayuno de un solo plato al día. Tengo que dar infinitas gracias a quienes me prohíben todas estas cosas, porque las prohibiciones están para no cumplirlas cuando se entrometen en nuestra vida más personal y nuestra libertad de elegir. Se me exige también que tenga abstinencia de todo lo que se considera «pecado y exceso». Hasta ahí podríamos llegar!!!.

Como respuesta a la hostilidad que se me provoca, observo los desnudos de Alfredo Mompó, las figuras de Vicente Giner y los paisajes coloristas de la primavera de «Leña». Todo ello me incita a la reflexión, a la calma y al deseo de que se les reconozca todo el arte que ellos nos han regalado. Debo ser un sentimental.