El Argentum Padel Xàtiva logra un doblete en el Autonómico Absoluto

El Club Argentum Padel Xàtiva se ha proclamado campeón autonómico en 1ª categoría absoluta, logrando así su cuarto título consecutivo. Este triunfo se une al del segundo equipo, que se alzó con el título en 2ª categoría y consigue el ascenso, tres años después de su promoción a la categoría de plata de la máxima competición por equipos de la Comunitat Valenciana. El pasado fin de semana se daban cita en Alicante los mejores equipos de la Comunitat Valenciana en el torneo por excelencia del pádel valenciano, con gran ambiente y un millar de jugadores en las diferentes categorías.

Los equipos que representan al club de la Costera empezaron esta competición el pasado viernes, con los de 3ª y 4ª categoría, y el sábado el equipo femenino. Todos superaron la fase de dieciseisavos, accediendo a la siguiente ronda, la última. Los equipos tuvieron papeles destacados, ya que ninguno había llegado antes hasta los octavos de final en este torneo.

La gran alegría la protagonizaban los equipos de 1ª y 2ª categoría. Los de 1ª al proclamarse tetracampeones autonómicos (al ganar por cuarto año consecutivo el torneo), y los de 2ª al conseguir el campeonato y el ascenso. Segundo doblete histórico del Argentum Padel Xàtiva, que en 2015 ya logró los títulos en 1ª y 3ª categoría.

El equipo de 1ª categoría estuvo formado por Aris Patiniotis, Matias Nicoletti, Sergio Icardo, JJ. Matea, Christian Ramos, Juanmi Such y jóvenes promesas como Óscar Vazquez, Álex Arroyo y Edu Alonso (campeones del mundo de menores 2017). En el equipo de 2ª categoría jugaron Carlos Corberan, Alberto Llorens, Fabri Frola, Iván Mullor, Juli Signes, Óscar Boscà, Jesús Morant, Edu Vercher, Rubén Cuevas, Edu Sebastià y Jaime Mollà.