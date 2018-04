El Olímpic empata sin goles ante Torre Levante y se complica la promoción

El Olímpic empató anoche sin goles ante el Torre Levante, un resultado que deja virtualmente a los dos equipos sin opciones de promoción. Un partido en la Murta jugado con intensidad y en el que no faltaron ocasiones para marcar. El encuentro estuvo más abierto de lo esperado inicialmente, con más ocasiones en la segunda parte que en la primera para el conjunto setabense.

Los primeros minutos fueron de dominio del Olímpic, con largas posesiones. El equipo de Xàtiva no consiguió rematar dentro del área, sí desde fuera (Belda, minuto 8). El Torre Levante, por su parte, tuvo su oportunidad en un remate en mala posición de cabeza de Iker (minuto 10) y en tres saques de esquina que lanzó en los primeros 25 minutos. Lolo Ivars lo intentó de falta en el minuto 16, aunque el balón fue a las manos de Paredes. Las lesiones de dos de los centrales cambiaron los equipos iniciales y con el paso de los minutos se equilibró la posesión y desaparecieron las ocasiones. Hubo que esperar al minuto 36 con una doble oportunidad para Iván Albert y Moscardó y al 38 con una buena jugada de Toni. Ambas jugadas acabaron con un saque de esquina. El juego perdió ritmo por las continuas interrupciones por faltas y apretó un poco más el equipo local pero no llegó ocasión clara alguna más.

Juanjo protagonizó la primera jugada peligrosa del segundo tiempo (minuto 47) pero su pase desde la línea de fondo no fue rematado. El partido se volvió más impreciso pero con más ritmo, con más aproximaciones a ambas áreas. Paredes detuvo un buen disparo de Juanjo y Dawid tuvo que salir a los pies de Olcina. Ambos equipos apostaron por rápidas acciones y en el minuto 75 Juanjo no acertó en su disparo sólo ante Paredes. Un minuto después una jugada de Belda no encontró rematador. El Olímpic apretó más en los últimos minutos y dispuso de una doble oportunidad, de Escobar y Matías, batido el portero, el balón dio en un defensor del Torre Levante. Sin embargo Dawid salvó en el minuto 87 un clara ocasión de Reyes.

Tras el partido, el entrenador del Torre Levante, Raúl Pérez, manifestó que el resultado «ha sido justo. Ellos son un buen equipo pero hemos tenido ocasiones claras para haber marcado. Hemos intentado no sufrir mucho, pero al final ha sido un partido más abierto de lo esperado. No es un objetivo la promoción, la temporada es para nosotros sobresaliente, quedar por encima del Olímpic sería un gran final».

Por su parte, el técnico del Olímpic, Jero López, señalaba que «hemos tenido ocasiones, hemos podido ganar, hemos arriesgado en la parte final y cualquiera de los dos hubiera podido llevarse el triunfo en ese tramo. Hemos llevado el peso del partido, lo que ha supuesto un gran esfuerzo». López remarcaba que «hemos hecho un buen partido, digno. Tal vez estamos en el mejor momento de la temporada, pero la diferencia ya es mucha. No la doy por perdida la promoción pero estamos detrás de los equipos de mayor presupuesto». Por el Olímpic jugaron Dawid, Escobar, Belda, Pepín (Hugo, 27'), Berna, Banegas, Juanjo, Moscardó, Iván Albert (Colau, 46'), Lolo Ivars y Matías. La Murta congregó a unos 250 espectadores.