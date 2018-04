Dekúbito Prono actuará en la carrera popular de Aspromivise

La asociación Aspromivise y el Centre Ocupacional La Costera de Xàtiva organizan el próximo 26 de abril la carrera popular para personas con discapacidad funcional, una cita deportiva de carácter participativa e inclusivo que este año celebra sus once edición. Se celebrará a lo largo de la mañana y para la clausura contará con la actuación del grupo de rock Dekúbito Prono and the Supinos, formada, tal como ellos se definen, «por personas con y sin parálisis cerebral». El grupo actuará en la Albereda Jaume I de Xàtiva sobre las 13:30, después de concluir la carrera y entregarse los trofeos a los participantes. Durante una hora, Dekúbito Prono deleitará a los asistentes con su repertorio, una actuación que según la monitora Emma Ferri, «no dejará a nadie indiferente».