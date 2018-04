Una alumna de ESO de Navarrés gana el Sambori de segundo ciclo con una redacción sobre un refugiado

Naiara Granero Calatayud, alumna del IES de la Canal ubicado en Navarrés y que actualmente está estudiando 4º de ESO, ha conseguido el primer premio del 2º ciclo de Secundaria de los Sambori 2018. Este galardón atribuye a Naiara un mérito especial ya que Navarrés es una localidad castellanoparlante; lo mismo que su entorno familiar ya en casa se habla en castellano dado que su madre es de Navarrés y su padre de Chella. Ello obliga la joven estudiante a tener que emplear una mayor esfuerzo que las ganadoras de las zonas valencianoparlantes.

El trabajo premiado se titula Un cel ple d'estrelles y trata sobre un niño de nueve años que se llama Aimar. Es un refugiado que vivía en Siria hasta que un día su casa estalló y tuvo que vivir con un familiar lejano. Y no le queda otra alternativa que terminar en un país europeo. Pero hasta llegar a su meta se van desplazando de un país a otro ya que no les dejan entrar en ninguno. En esta situación conoce a otro niño que se llama Abdel, no tiene familia, está desnutrido y le falta un miembro. El trabajo plantea una reflexión sobre lo afortunados que son los niños en la ciudad al otro lado de la valla con las cosas tan simples que él no puede tener. «No nos damos cuenta de lo bien que vivimos y no pensamos en los niños que en ese país, en Siria, tan mal lo están pasando por la guerra y por que no pueden llevar la vida que llevan otros niños como nosotros», ha explicado a este diario. Quien ha leído la redacción ganadora asegura que Naiara «ha creado una historia muy bonita que no te deja indiferente y te hace pensar y reflexionar mucho». Según la joven, su profesora de valenciano le pidió su consentimiento para entregar el día del libro un ejemplar de su trabajo a cada uno de los alumnos en compañía de una rosa.

Recordar, por otro lado, que la XXVIII Trobada d'Escoles en Valencià de la Costera tendrá lugar este año en Llanera de Ranes. El Colegio Rural Agrupado, CRA, la Costereta será el colegio anfitrión. La cita es el próximo sábado 5 de mayo. La semana pasada, la entrega de premios Sambori de 2018 fue la antesala del encuentro anual en defensa del valenciano.