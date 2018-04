LIBRES CON LIBROS

hay libros de bolsillo, de cabecera, de contabilidad, de escolaridad, de familia, de texto. Hay libros blancos, libros sagrados, libros prohibidos? Todo el mundo sabe lo que son esos objetos grandes o pequeños, ligeros o pesados, baratos o caros cuya grandeza o pequeñez no está en relación a su volumen o precio sino a la huella que dejan. Algunos han cambiado el rumbo de la Humanidad, algo que suena muy grandilocuente pero que es totalmente cierto. Véase la Biblia, el libro más leído y editado de todos los tiempos. Son en apariencia baratos, pero pueden salir muy caros. Porque siempre tiene un precio adquirir la capacidad de pensar y decidir de forma autónoma sin someterse a dictados ajenos. Es cierto que hay quien los compra a peso, o por colores para hacer juego con las cortinas, o fijándose sólo en su portada. Pero sea cual fuere la causa y el uso que se le dé, el libro ofrece siempre la misma lectura, en plena coherencia consigo mismo, lo que ya es digno de apreciar.

Se compran también „aunque parezca un contrasentido„ para no leerlos: a vceces, en grandes colecciones que algún día habrá tiempo para disfrutar. O por envidia, para poder imitar a quien se pasa de parada abstraída en la lectura. Por avaricia, para acumular conocimientos, o por simple curiosidad, sincera o malsana por ver cómo otros resuelven problemas compartidos por la mayoría. Y aunque parezca lo contrario, son un peligro porque son capaces de revolucionar a mansas y pacíficas personas y apaciguar a quienes se sienten violentos y agresivos. Son un arma que convenientemente utilizada puede generar enormes resistencias despertando conciencias y abriendo las mentes a la verdad. Por eso, la Alemania nazi, los quemaba con furia. Y por esos surgió la censura, necesaria para regímenes despóticos y dictatoriales, que los mutilaban o directamente los prohibían.

No es que los libros no mientan, o se equivoquen, o puedan ser más aburridos que ver crecer la hierba. No es que no existan algunos insufribles, francamente pesados? Pero cualquiera de ellos puede ser abandonado y acabar sujetando la pata de una mesa porque siempre habrá otro mejor que lo sustituya. Siguen las tendencias universales reflejando las mismas exclusiones y miopías que el resto de la Humanidad: si la celebridad de un personaje se mide por la cantidad de libros que se le han dedicado, Jesucristo gana por goleada siendo su madre, María, la única mujer que aparece entre los 30 primeras personas dignas de tal honor. La sigue, más de 500 puestos atrás, Juana de Arco. Demasiados méritos los exigidos a las mujeres para que merezca la pena escribir sobre ellas.

Su enorme valor

El enorme valor de los libros radica en su capacidad para fortalecer la independencia de juicio de las personas, frente a esas maniobras cuidadosamente planificadas y encaminadas a embrutecer al personal, imponiendo la uniformidad de las ideas, la condena al disidente, la tiranía del pensamiento único... Los libros nos hacen libres, porque sirven para contar la historia individual y colectiva en base a un sinfín de experiencias nunca idénticas, siempre enriquecedoras. Porque nos sumergen en otras vidas, otros mundos, siendo la mejor vacuna contra las míseras fobias que nos hacen creernos mejores y privilegiados, aunque nos hacen sentir únicos y especiales a la vez.

Quien lee no es más inteligente pero puede llegar a serlo, porque maneja más información y conoce más experiencias que quien no pasa de los titulares de la sección de deportes en el periódico del bar. Quien lee, quizás siente más desasosiego percibiendo grandezas y desdichas que a otros pueden pasar inadvertidas. Quien lee, es seguro que sufre de más insomnio, pero del que es voluntario y se soporta bastante mejor.