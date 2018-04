El Olímpic recibe hoy al Silla con cuatro bajas en su despedida liguera de la Murta

El Olímpic juega hoy (20:15) en la Murta su penúltimo partido de liga de esta temporada y el último en casa. Será dirigido por Rubén García Gallegos y el Olímpic llega a la cita séptimo en la clasificación, empatado a puntos con el Torre Levante y con el único objetivo de cerrar la temporada dignamente. El rival, el Silla, no tiene la permanencia matemáticamente conseguida, pero sí virtual.

En el equipo de Xàtiva, de nuevo, bajas. No se recupera para este partido ni a Pablo Carrascosa, ni a Pepín ni a Moscardó. Juanjo es baja también, aunque finalmente es menos grave su lesión pues no hay rotura fibrilar pero sí una micro rotura, y da por terminada ya la liga. Hasta hoy mismo no se sabrá si Víctor Banegas puede entrar o no en la convocatoria y estar o no en condiciones de jugar unos minutos. De nuevo, habrá minutos para jugadores juveniles.

Según el entrenador, Jero López, «intentaremos competir bien, dar la cara. Está claro que no disponemos de los jugadores que todo el mundo conoce, que es su base, pero intentaremos competir». El entrenador ha reconocido que es difícil mantener el nivel demostrado en las últimas semanas, «cuando no te juegas ya nada, sí, hay un pequeño bajón, pero hay que acabar de manera digna la temporada, porque con todo lo que nos ha pasado, ha sido muy meritoria porque hemos dado la cara y cuando hemos jugado con los grandes, hemos dado la mejor imagen de la temporada».

El lunes se abre el tercer plazo de adquisición de acciones para personas o entidades jurídicas no socias. El club espera que aquellos grupos interesados compren pronto sus acciones y dependiendo de ello se tomarán las primeras decisiones de cara a la próxima temporada. La próxima semana el club quiere iniciar las conversaciones con los jugadores. De momento, el entrenador ya ha asegurado que le gustaría seguir una temporada más, «soy consciente de que el fututo del club se resolverá en unos días, pero estas dos últimas temporadas se ha hecho un buen trabajo. Estoy contento aquí, aunque no depende de mí».



El Juvenil, mañana en Carcaixent

Mañana sábado a las 17:30 horas el Juvenil del Olímpic intentará ganar en el feudo del Carcaixent. El equipo es segundo, plaza de promoción de ascenso a la Liga Nacional, y quiere intentar ser primero, plaza ahora ocupada por el Benissa.