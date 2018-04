El tripartito deja caer la plaza de toros

Una cosa fue oponerse en su día al desatino de su megalómana reforma. Otra, prohibir los toros. Pero una vez asumido el gobierno municipal, el nuevo equipo que lidera el alcalde, Roger Cerdà, tiene la responsabilidad (haya o no festejos taurinos) de mantener en condiciones el auditorio más grande de Xàtiva y de dotarlo de las medidas de seguridad pendientes. Y ni lo uno ni lo otro. Las tres asociaciones protaurinas de la ciudad han presentado ante el ayuntamiento un escrito en el que alertan del alarmante deterioro de la plaza de toros. La vegetación silvestre se ha apoderado de los corrales, el ruedo y el espacio ente el coso y el muro. La estructura metálica no recibe las capas de antioxidante que necesita y está herrumbrosa. La instalación eléctrica está inservible. Puertas atrancadas y pestillos reventados. Nadie la cuida; no se invierte ni un céntimo ni por dentro ni por fuera y es un aparcamiento de carrozas abandonadas o un paraíso para una colonia de gatos. «Un par de años más así y no se podrá ni entrar. Se caerá a trozos», alertan.

El escrito presentado por la Penya Taurina Socarrats, el Club Taurino Punteret y la nueva peña Che Que Bou está incluido en el apartado de mociones del pleno municipal de mañana. Lo leerá el portavoz del Partido Popular, Jorge Herrero. A la sesión está prevista la asistencia de miembros de las tres agrupaciones. Alertan de que la plaza está totalmente inactiva y cerrada «desde agosto de 2016» y creen que debido a la hostilidad del gobierno tripartito (PSPV, Esquerra Unida y Compromís) hacia los festejos taurinos «da la sensación» de que «quieren dejar en el abandono esta instalación municipal. Una vez prohibidos los actos taurinos, poco o nada les importa „añaden„ la conservación de una instalación de titularidad municipal catalogada como Bien de Relevancia Local con el grado de protección general», subrayan. Las tres asociaciones aseguran que «asistimos atónitos a la actitud de desidia mostrada por el actual equipo de gobierno». Una desidia que se sustancia en la existencia de una ayuda de la Diputación de Valencia de 3.000 euros destinados a obras de conservación del coso que, según sus apreciaciones, no se han invertido en modo alguno.

La petición de los tres colectivos protaurinos de Xàtiva asumida por el PP propone en su apartado final que «se aumente la dotación en el presupuesto municipal de la partida destinada a la conservación de la plaza de toros; que se incluya en el Pla Municipal d'Inversions alguna actuación que resuelva los problemas técnicos que presenta la instalación y que se reactive el convenio firmado y adjudicado con la Diputación de Valencia para que se puedan emprender intervenciones de conservación y adecuación de la plaza de toros», resumen.

El escrito presentado por los tres colectivos deja totalmente al margen la reivindicación del regreso de los toros, defensa «que sigue su curso en otro frente», en alusión al proceso judicial en marcha contra la prohibición. De ahí que «haya o no toros de momento», la falta de inversiones en la plaza «deja muy clara la intención [del equipo de gobierno] de no autorizar un año más ningún tipo de acontecimiento. Ello demuestra „añaden„ la clara intención de abandono del coso. Pero con ello están poniendo en peligro una instalación municipal que merece el mismo trato que el resto, más todavía cuando está catalogada como Bien de Relevancia Local», insisten. Curiosamente, el gobierno municipal acaba de dar luz verde a un proceso encaminado a declarar como bienes de relevancia local, BRL, un total de quince inmuebles de Xàtiva con la finalidad de preservarlos ya que ninguno de ellos cuenta con figura de protección que impida un derribo o una transformación. La plaza ya era antes uno de ellos.



La plaza cumple 100 años

Punteret, Socarrats y Che Que Bou también recuerdan en su escrito que el año próximo la plaza cumplirá 100 años. Obra del arquitecto Demetrio Ribes, autor de la estación del Norte de Valencia, el coso se inauguró en 1919. Los protaurinos, que siguen con su lucha por el regreso de los festejos taurinos a la ciudad, consideran que será una fecha simbólica «muy importante» para que la plaza recupere su estado. «Esperamos que no sean capaces de llegar al centenario de la plaza y que ésta siga ofreciendo el lamentable estado que presenta fruto de su desidia», han añadido en declaraciones a este diario.