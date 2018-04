Acuerdo verbal entre el Ontinyent y Vicente Parras para la renovación

El triunfo del Ontinyent ante el Saguntino „la pasada jornada„ cerró las puertas del descenso y al mismo tiempo abrió la entrada a la Copa del Rey y, por qué no soñar, a algo más. Para ello, el club ontinyentí necesita sumar los nueve puntos en juego, seis de los cuales se dirimen sobre el césped sintético del Clariano, y posteriormente esperar. El primer escollo, el Hércules, un iceberg de grandes dimensiones por la inmensa historia que le acompaña y que llega mañana (12 h.) al Clariano empatado a puntos con los blanquinegros, con mayor presión por entrar en promoción de los alicantinos, por el presupuesto total de su plantilla.

Aun así, el partido está compartiendo protagonismo con el acuerdo verbal al que han llegado el Ontinyent CF y Vicente Parras para la renovación del técnico alicantino con el club textil. Aprovechando que Rodney Meaker está por Ontinyent, esta misma semana se produjo una reunión en el Hotel Kazar a la que acudieron Rodney, Parras y posteriormente Adrián Márquez, donde se hablaron de muchos temas, uno de ellos fue la continuidad de Parras. De todas formas, no hay nada firmado, simplemente un interés mutuo de prolongar la unión de ambas partes y buena voluntad de llegar a un acuerdo. Vicente Parras asegura que «me reuní con Rodney y le dije lo que me gustaba y lo que no, él me contestó que estaba contento conmigo y yo le respondí que estaba dispuesto a continuar con él en este proyecto, pero no hay nada escrito».

Sobre los pormenores de esa reunión, el entrenador del Ontinyent no ocultó que el sueño del propietario de la entidad textil continua intacto, es decir, subir a al club a la máxima categoría del fútbol español, pero para ello hace falta un cambio radical de todo el esqueleto blanquinegro. «Rodney tiene claro sus objetivos de subir a Segunda y luego a Primera, pero es ahí donde yo quiero garantías porque para ello yo pienso que el club tiene que crecer en todos los estamentos. No hay que olvidar que hay grandes presupuestos y no se puede estar todos los años metiendo dinero. En la medida que se me den esas garantías, continuaré». Sobre si Rodney está dispuesto a aceptar estas condiciones Parras aclara que «a priori sí, pero eso hay que verlo día a día: Si quiero que se refuerce la secretaría técnica, pues que se fichen a dos o tres personas que nos vean jugadores, solucionar ese tipo de situaciones es a lo que me refiero». Por tanto, salvo giro inesperado, la continuidad de Parras en el Ontinyent está encauzada, no asegurada, pero ello va a suponer una transformación del club que debe caminar hacía la profesionalización.

En este sentido, el presidente del Ontinyent, Adrián Márquez admite el acuerdo verbal entre club y entrenador. «Todas las partes quieren continuar pero todavía no se ha formalizado ningún contrato que certifique el pacto».



Ontinyent-Hércules, mañana

En cuanto al decisivo partido ante el Hércules, el Ontinyent no dispondrá del lesionado Anaba y se mantiene la duda de Juanan, entre algodones toda la semana. El choque del Clariano, declarado día del club, arrancará mañana domingo a las 12 horas y será dirigido por el colegiado Luis Miguel Montero de Lerma, del colegio castellano-manchego, de mal recuerdo para los de Vicente Parras, no en vano dirigió el polémico Ontinyent 0 Mallorca 1 de la primera vuelta con el penalti señalado en contra de los valencianos que tanto dio que hablar.