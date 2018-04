Els familiars d'Antonio Larás Serrano donen les gràcies a través de Levante-EMV «a tota la gent que ens ha recolzat en aquests moments tan durs per a nosaltres. Hem rebut nombroses mostres d'afecte cap a la seua persona que ens omplin de satisfacció perquè ens demostren que és una persona molt volguda per tots vosaltres. Moltes gràcies per la vostra estima i el vostre suport», han assenyalat Lola Montell; Cristina i Loles Larás.