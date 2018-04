El Benigànim y el Atzeneta se refuerzan en busca de la promoción de ascenso a Tercera

Benigànim y Atzeneta no quieren escatimar en esfuerzo ni recursos para encarar la recta final de la liga. Ambas entidades se han reforzado en las últimas horas con jugadores contrastados, algunos de ellos de superior categoría. El club ganxut ha cerrado el regreso de Miguel Ardevínez, que ya militó en el conjunto rojiblanco en su etapa de Tercera división. El mediocentro de Santa Coloma de Gramanet aterriza en Benigànim procedente del Crevillente y avalado por el técnico local, José Carlos Mullor, con el que coincidió en su etapa en el Ontinyent. Mullor ha sido clave para la llegada de un Ardevínez que ha desestimado una mejor oferta económica del Atzeneta. No ha sido la única alta de la escuadra valldalbaidina. El club que preside José Enrique Cuquerella ha incorporado al delantero Miguel Ángel Pastor, un goleador contrastado que viene del San Marcelino del grupo II con una tarjeta de presentación envidiable de 16 dianas en su haber. Unas entradas que han abierto las puertas a Jesús Suárez, que se marcha a la liga de Islandia.

Tanto Ardevínez como Pastor han entrado en la convocatoria del Benigànim que se desplazará mañana al Quatre Camins para medir sus fuerzas ante el Carcaixent, a partir de las 18 horas. José Carlos Mullor reconoce que su única apuesta en el choque no es otra que «ir a proponer y traernos los tres puntos. No nos queda otra después de los dos resbalones». Sobre si se ve en promoción ganando las cuatro jornadas que restan, el técnico de Ontinyent lo tiene claro. «Sí, pero a lo mejor no hace falta los cuatro porque los demás no van a ganarlo todo».

El Atzeneta también ha sumado efectivos con los fichajes de los delanteros Mengual y Civera. El primero de ellos es un viejo conocido de la afición taronja, no en vano el año pasado fue uno de los jugadores más destacados del cuadro atzenetero. Este año ha militado en el Gandia y el Alzira. Le acompaña en el apartado de altas Civera, punta que entra en la nomina del Regit proveniente del Silla. Estas dos incorporaciones se han concretado en las últimas horas después de la baja de Manu Gasent que buscará su particular aventura en la liga islandesa. Un Atzeneta que juega esta tarde a las 18 horas ante el Tavernes de la Valldigna. El entrenador Roberto Granero subraya que «los partidos de final de temporada son más difíciles de ganar porque hay equipos que se están jugando su propio objetivo, y otros que lo tienen todo hecho y salen más sueltos».



El Canals recibe al R. Algemesí

El Canals recibe esta tarde (17 horas) al Racing Algemesí en un duelo entre descendidos. Los dos conjuntos han certificado matemáticamente el descenso a 1ª Regional y el único atractivo del partido será para los locales, que buscan la primera victoria de la temporada. A lo de José Adrián Aroca se les sigue resistiendo el triunfo y esta tarde tendrán en el Quatre Camins una de las últimas oportunidades de conseguirlo, y frente a su afición. Aroca cuenta con toda la plantilla para conseguirlo. En la primera vuelta los de la Ribera se impusieron por 2-1.