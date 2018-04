L'Alcúdia de Crespins reclama el segon nivell de GES2 a la seua EPA

El claustre de professors i l'Associació d'Alumnes del centre de formació de persones adultes de l'Alcúdia de Crespins hi ha sol·licitat a la Direcció Territorial d'Educació l'autorització perquè es puga impartir el segon nivell del cicle segon, Ges 2, una reivindicació que segons expliquen «suposaria una millora significativa tant per al centre, com per al poble, així com per als pobles limítrofs que tenen el centre de l'Alcúdia de Crespins com a referent», i que conta amb el suport de l'ajuntament.

En este sentit, com expliquen en la carta remesa a la conselleria, des de fa molts anys l'Escola d'Adults prepara dos grups de Graduat d'Educació Secundària per a les proves lliures. A més, els grups són nombrosos, i recorden que este curs hi ha una matrícula de 254 alumnes, 40 dels quals, pertanyen als dos grups de Ges prova lliure. Una demanda que des de fa quatre cursos és prou regular i sol augmentar gradualment.

Tanmateix, expliquen que impartir el nivell de GES 2 que sol·liciten «suposaria atendre a un major nombre de municipis xicotets de la rodalia, amb persones que necessiten la titulació, i a més es disposaria de major nombre de professors especialistes, ampliar l'oferta educativa i la qualitat dels ensenyaments», afirmen. Per tot això, demanen que esta nova oferta educativa siga realitat com més prompte millor.

Per la seua banda, des de l'ajuntament, l'alcalde, Josep Garrigós ha mostrat el suport de l'equip de govern en esta reivindicació i ha assenyalat que «nosaltres estem per potenciar l'ensenyament públic i donar una segona oportunitat a les persones que per motius de treball o familiars van haver de deixar els estudis obligatoris», ha explicat el primer regidor.