La organización de la fiesta Apache redobla la iluminación y el sonido tras el cambio de sala

Labores de montaje del espectáculo de esta noche en Seven, ayer por la tarde.

Labores de montaje del espectáculo de esta noche en Seven, ayer por la tarde. perales iborra

Los promotores de la fiesta del 15 aniversario de Apache han «doblado esfuerzos» de iluminación y sonido para compensar a los asistentes por el traslado del evento de esta tarde-noche, inicialmente anunciado en la sala original de la popular discoteca, a otro local de Xàtiva: el de Seven.

Como informó este diario el jueves, la reapertura de Apache ha tenido que posponerse ante las dificultades para cumplir los trámites burocráticos y lograr los permisos requeridos. En ese contexto, la organización ha querido poner en valor el trabajo a contrarreloj desplegado para montar el espectáculo con más sonido e iluminación de lo previsto en el recinto de Seven. Más de veinte técnicos han estado trabajando día y noche en los últimos días para poner las instalaciones a punto y que la fiesta sea un éxito. «Comprendemos que el público puede estar decepcionado o poco satisfecho por el cambio, pero nos hemos esforzado mucho e ilusión no nos falta», expone a este diario el organizador, que calcula una previsión de entre 2.000 y 3.000 personas en el festival. «Todos los privados están vendidos y la previsión de público que esperamos después de 4 años en off (Apache) es muy grande», apunta Adrián.

El cartel de Djs se mantiene intacto pese a la modificación del emplazamiento, que se comunicó el pasado martes tras las complicaciones registradas. En cualquier caso, la empresa promotora no se rinde y mantiene su intención de reabrir Apache tan pronto como sea posible, después de una tarea de acondicionamiento. La última vez que albergó actividad nocturna la sala fue en 2014.