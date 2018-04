Unes jornades de trombó situen de nou la Llosa en l'epicentre de la formació musical

A més, també hi haurà altres activitats com ara la Competició d'Oïda Fina i Ritmes del Món per als alumnes de grau elemental i grups de cambra. Les Jornades conclouran amb un concert a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa de la localitat que tindrà lloc demà diumenge a les 18:30 hores. L'entrada serà lliure per al públic assistent.

Amb aquesta activitat, la Llosa de Ranes incrementa el seu compromís per la música amb activitats com el concurs de joves intèrprets o la nit de jazz. A més a més del suport municipal, destaca el treball de la fundació Sanganxa.