A dos pasos de la promoción a Segunda A

El Ontinyent abre la puerta a conseguir el «play-off» y optar a la Copa del Rey tras ganar al Hércules en el Clariano

vicent gandia ontinyent el técnico alicantino avisa que no se puede mirar pasado el próximo partido porque el ontinyent no depende de sí mismo. toca ganar al llagostera y esperar los resultados. «desde el punto de vista clasificatorio no hay que mirar más

30.04.2018 | 22:52