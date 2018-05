La tecnología tomará hoy la calle

Con la idea de reivindicar el papel de las asignaturas de informática y tecnología en el currículum de los alumnos de educación secundaria, un grupo de profesores de estas asignaturas trazó un plan que hoy miércoles, años después de que surgiera la primera idea, se materializará en forma de una feria CTEM intercentros. «Nuestras asignaturas „dice en referencia a la informática y la tecnología„ gozan cada vez de menos importancia lo que se traduce en una menor carga lectiva. Por ejemplo, en informática nuestros alumnos saben manejarse en nuevas tecnologías, pero esto no implica que sepan utilizarlas correctamente como herramientas de trabajo, y no sólo ocio. En cuanto a la tecnología, su fin principal es aprender a resolver problemas, de forma que cuando nuestros alumnos salgan al mercado laboral, sepan cómo afrontarlos y resolverlos. Así, con acciones como esta feria, pretendemos que nuestras asignaturas no sean relegadas a poco más que asignaturas optativas», explica Mireille Perucho, la profesora que ha impulsado el proyecto en el instituto de Navarrés.

Con este objetivo en mente los centros de Enguera, Guadassuar, l'Alcúdia y Cárcer se apostaron por la iniciativa. «Todos los profesores que hay detrás de la feria nos conocemos, bien porque ya éramos amigos o bien porque hemos trabajado juntos y ha surgido ese feeling especial entre nosotros de seguir queriendo hacer cosas juntos por los alumnos», explican. Pero poner el proyecto en práctica les ha llevado varios años. En un principio su plan era menor «algo pequeño, a nivel de concurso de proyectos para motivar al alumnado al haber una competición entre institutos». Sin embargo, por un motivo u otro siempre se veían forzados a desistir. En cambio este año han encontrado los apoyos necesarios para llevar adelante el proyecto y hacerlo incluso más grande de lo que habían soñado. «Gracias a nuevos componentes del grupo de profesores que han llegado con nuevas iniciativas e ideas, y con la ayuda del Ayuntamiento de Navarrés, que ha puesto a nuestra disposición cuanto le hemos pedido a nivel de infraestructuras, lo hemos podido poner en marcha», afirma Perucho.

En la feria CTEM, que se celebrará en la plaza de la Iglesia de Navarrés, los alumnos de los cinco centros participantes expondrán hoy sus proyectos. en ellos se han implicado en disciplinas tan dispares como tecnología, plástica, biología, informática o forestal, además, deberán defenderlos ante los otros institutos, y ante la gente que se acerque y se interese por ellos, han explicado desde la dirección del centro. «Pretendemos que sea un día festivo, de puesta en común de los proyectos de todos los centros participantes, al tiempo que se da a conocer a la gente lo que se hace en los institutos, pensamos que educación y sociedad deben ir de la mano», han señalado los organizadores.



Ayudar a resolver problemas

En cuanto a los proyectos que se presentan, el fin principal es que los alumnos piensen por ellos mismos y resuelvan los problemas que se les plantean en el aula a través de la construcción de prototipos más o menos sencillos y trabajando en grupo. «Todos los proyectos son igualmente interesantes porque, aunque parezcan sencillos, tienen mucho trabajo detrás», aseguran. Por ejemplo, el IES La Canal de Navarrés, instituto anfitrión del encuentro de hoy, presenta una máquina recreativa, de aquellas de los años 90 con las que se podía jugar al Donkey Kong, Pac-Man, o al Pang con 25 pesetas. El proyecto aglutina el trabajo de hasta tres departamentos diferentes del instituto que han trabajado de forma coordinada entre sí: en la materia de tecnología los alumnos han diseñado el proyecto en su conjunto y se ha construido el soporte físico donde va el hardware, en la asignatura de educación plástica han diseñado y decorado la máquina recreativa y en informática los alumnos han montado el hardware e instalado el software para que la máquina funcionara.

Antes incluso de que se celebre hoy la feria se puede decir que será un éxito no solo por la ilusión generada entre el alumnado sino también porque ha sido capaz de despertar la curiosidad en otros centros como el IES José de Ribera de Xàtiva, en el IES Manuel Sanchis Guarner de Castelló de Rugat o el IES Santa Pola entre otros, que ya han confirmado su predisposición por sumarse al proyecto el próximo curso, según han avanzado los organizadores.